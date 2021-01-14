تكنولوجيا: سوني تستعرض تصميم طائرة Airpeak في معرض #CES2021

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت سوني خلال فعاليات معرض CES للعام 2021 عن طائرة drone التي تتميز بتقنية الذكاء الإصطناعي للصور أثناء التحليق، كما تنطلق رسمياً في الأسواق في ربيع هذا العام.

صممت شركة سوني إصدار جديد من طائرات drone، والتي تتضمن مجموعة من كاميرات Alpha مع تقنية الذكاء الإصطناعي التي ستدعم ثبات drone التي تنتجها الطائرة ولقد أكدت سوني في إعلانها على أن الشاشات القادمة تستهدف المبدعيين.

ولقد أشارت سوني إلى أن طائرة Airpeak ستأتي لدعم المغامريين والمحترفين، كما تنافس إصدارات كلاً من DJI و Parrot و Skydio المرتقبة.

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