تكنولوجيا: Asus تكشف عن شاشات جديدة بمنافذ HDMI 2.1 في معرض #CES2021

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Asus عن إصدارات جديدة من الشاشات المخصصة للألعاب، والتي تأتي لدعم أجهزة الألعاب الجديدة بدقة4K ومعدل تحديث مرتفع مع معايير منافذ HDMI 2.1.

تقدم Asus شاشة ROG Strix XG43UQ بحجم 43 إنش، ودعم لدقة 4K فئة VA، مع معدل تحديث 144Hz، وإستجابة سريعة عند 1 مللي ثانية، كما تأتي الشاشة بميزة DSC التي ستدعم عرض بدقة 4K عند معدل تحديث 144Hz عبر DisplayPort، كما تأتي الشاشة باثنان من منافذ HDMI 2.1.

كما تدعم شاشة ROG Strix XG43UQ من Asus تقنية FreeSync Premium Pro، مع معدل تحديث متغيير، مع وضع تلقائي لتأخر الإستجابة، أيضاً تتضمن الشاشة اثنان من منافذ HDMI 2.0، وHDR1000، مع تغطية بنسبة 90% من ألوان DCI-P3.

أيضاً تأتي شاشة الألعاب TUF VG28UQL1A في شاشة 4K IPS بحجم 28 إنش، ومعدل تحديث 144Hz، مع إستجابة سريعة 1 مللي ثانية، كما تدعم HDR400، وتغطية لونية بنسبة 90% لألوان DCI-P3

كما تأتي الشاشة باثنان من منافذ HDMI 2.1، واثنان من منافذ HDMI 2.0، مع مدخل DisplayPort 1.4، والتي تدعم دقة 4K ومعدل تحديث 144Hz.

أيضاً كشفت Asus عن شاشة ROG Swift PG279QM بحجم 27 إنش، في شاشة IPS بدقة 1440 بيكسل، مع معدل تحديث 240Hz، وبإستجابة سريعة عند 1 مللي ثانية.

المصدر

اعلان





