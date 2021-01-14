آسوس تعلن عن ROG Zephyrus Duo 15 SE

دبي - يزن راشد - أعلنت شركة آسوس عن حاسبها المحمول الجديد للألعاب ROG Zephyrus Duo 15 SE تحت علامتها التجارية ROG في معرض CES 2021.

ويمثل هذا الحاسب تحديثًا لحاسب ROG Zephyrus Duo 15 الذي يحتوي على شاشتين:

الأولى شاشة بقياس 15.6 إنشًا وبدقة 4K وبمعدل تحديث 120 هرتز أو شاشة بدقة FHD وبمعدل تحديث 300 هرتز.

الثانية شاشة قابلة للإمالة تسمى ScreenPad Plus تعمل باللمس بقياس 14.1 إنشًا مدمجة في النصف العلوي من سطح لوحة المفاتيح، وتأتي بدقة 3840×1100 بكسل أو 1920×550 بكسل.

ويعني عامل الشكل أنه يمكنك تشغيل لعبة عبر الشاشة العلوية وقائمة تشغيل سبوتيفاي عبر الشاشة السفلية.

وقالت آسوس: إنها تعمل مع مطوري الألعاب والشركات، مثل أدوبي، لتخصيص المحتوى للشاشة المزدوجة.

وتأتي الشاشة الرئيسية للحاسب بقياس 15.6 إنشًا، ويمكن للمستخدمين الآن استخدام لوحة بمعدل تحديث 120 هرتز وبدقة 4K UHD وتغطية التدرج اللوني Adobe RGB بنسبة 100 في المئة وأوقات استجابة تبلغ 3 ميلي ثانية، أو لوحة بدقة Full HD وبمعدل تحديث 120 هرتز، ووقت استجابة 3 ميلي ثانية و 100 في المئة من مجموعة ألوان sRGB.

وتعد الشاشة القابلة للإمالة ScreenPad Plus مفيدة للمهام المتعددة أثناء اللعب، ويمكنك الاختيار من بين شاشة بمعدل تحديث 300 هرتز وبدقة FHD أو شاشة بمعدل تحديث 120 هرتز وبدقة UHD.

وتقول آسوس: إنها أدخلت ترقيات على نظام التبريد للسماح بتدفق هواء أكبر من ذي قبل، مما يسمح للنظام بإرسال المزيد من الطاقة إلى وحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسومات دون التعرض للضوضاء.

ويساعد التصميم الجديد للمروحة في تبديد ما يصل إلى 165 واط من طاقة المعالج المجمعة.

ويعمل ROG Zephyrus Duo 15 SE بمعالج Ryzen 7 5800H أو Ryzen 9 5900HX الجديد ثماني النوى من AMD بتبريد معدني سائل جديد مع وحدة معالجة الرسومات Nvidia GeForce RTX 3080 أو GeForce RTX 3070.

وتحصل أيضًا على 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت من التخزين PCIe NVMe SSD مع دعم RAID 0 وما يصل إلى 32 جيجابايت من خلال ذاكرة الوصول العشوائي من نوع DDR4 بتردد 3200 ميجاهرتز المدمجة بسعة 16 جيجابايت، بالإضافة إلى فتحة SODIMM واحدة مفتوحة لذاكرة إضافية تصل إلى 16 جيجابايت.

ويمكنك الآن طلب Zephyrus Duo 15 SE بشكل أولي عبر متجر الشركة مقابل 2900 دولار.