آسوس تستعرض Zephyrus G14 و Zephyrus G15

دبي - يزن راشد - كشفت شركة آسوس عن مجموعة من المنتجات الجديدة تحت علامتها التجارية ROG أو Republic of Gamers في معرض CES 2021، ويشمل ذلك تحديث ROG Zephyrus G14، بالإضافة إلى شقيقه الأكبر ROG Zephyrus G15، بالرقاقات الأحدث من AMD و Nvidia.

ويعد ROG Zephyrus G14 أحد أفضل أجهزة الحواسيب المحمولة التي ظهرت في عام 2020، ويرجع ذلك جزئيًا إلى معالج Ryzen 9 4900HS الاستثنائي.

وبالإضافة إلى ترقيات الشريحة، يحتوي كلا النموذجين على خيارات عرض جديدة، إذ يأتي ROG Zephyrus G14 الآن بشاشة بدقة FHD وبمعدل تحديث 144 هرتز، وهو مخصص للاعبين الذين يريدون أقصى قدر من السلاسة.

وهناك أيضًا نموذج بدقة 2K بمعدل تحديث 120 هرتز، الذي تقول شركة آسوس: إنه يغطي نطاق ألوان DCI-P3 الكامل، مما يوفر طريقة لعب فائقة السلاسة وتفاصيل واضحة وألوان احترافية مثالية لإنتاج الفيديو.

وتأتي نسخة عام 2021 من حاسب ROG Zephyrus G14 بمعالج Ryzen 9 5900HS ووحدة معالجة الرسومات GeForce RTX 3060، بينما تأتي نسخة عام 2021 من حاسب ROG Zephyrus G15 بمعالج Ryzen 9 5900HS مع وحدة معالجة الرسومات GeForce RTX 3080.

ويحتوي ROG Zephyrus G15 على شاشة بدقة QHD بمعدل تحديث 165 هرتز ووقت استجابة 3 ميلي ثانية، وهي تغطي نطاق ألوان DCIP-3 بنسبة 100 في المئة.

وأضافت آسوس أيضًا رسومًا متحركة جديدة إلى شاشة AniMe Matrix المبتكرة من المكونة من 1215 مصباح LED صغير قابل للبرمجة بالكامل التي تغطي غطاء ROG Zephyrus G14.

ويوجد الآن حيوان أليف افتراضي من عالم ROG يتفاعل مع التغييرات في حالة النظام ويمكنه العيش عبر شاشة AniMe Matrix والتفاعل معك.

وحصل ROG Zephyrus G15 على القليل من إعادة التصميم، حيث ورث مفصل ErgoLift من ROG Zephyrus G14، الذي يرفع سطح لوحة المفاتيح قليلاً لتحسين التبريد وإخفاء بعض الإطار السفلي بشكل ملائم.

كما أن لديه لوحة لمس أكبر من سابقتها بنسبة 20 في المئة وأكثر استجابة بنسبة 40 في المئة من الجيل السابق، مما يجعل التنقل أمرًا سهلاً، وأضافت آسوس أيضًا ميكروفونًا إضافيًا، كان هناك اثنان، وهناك الآن ثلاثة.

ويحتوي كلا النموذجين على بطاريات أكبر بقدرة 90 واط، وتقول الشركة: إنك تحصل على أكثر من 10 ساعات من زمن التشغيل.

ويتضمن كلاهما أيضًا على مكبرات صوت محسنة مع برنامج Dolby Atmos الجديد وإلغاء الضوضاء بالذكاء الاصطناعي الثنائي الاتجاه، ومع ذلك، لا توجد كاميرات ويب يمكن رؤيتها.

ويتوفر الحاسبان في الربع الأول من عام 2021، ولم تعلن آسوس بعد ما إذا كان السعر قد يتغير، إذ تبدأ النماذج الحالية من 1050 دولار.