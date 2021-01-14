تكنولوجيا: لينوفو تقدم ترقية لجهاز ThinkPad Yoga بتصميم من التيتانيوم #CES2021

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تتجه الشركات المصنعة لأجهزة الحاسب لتطوير تصميم الأجهزة بحجم أنحف وتصميم أكثر قوة لدعم المستخدمين، ولقد كشفت شركة لينوفو عن ترقية خاصة لجهاز ThinkPad Yoga بتصميم من التيتانيوم.

يعد ThinkPad Yoga الجديد من لينوفو أنحف أجهزة الحاسب بسماكة 11مم، كما يضم شاشة بحجم 13.5 إنش، والتي تستهلك طاقة أقل، مع تقنية Dolby Vision HDR، و Dolby Atmos.

أيضاً يعد جهاز ThinkPad Yoga أول الأجهزة التي تأتي بميزة Dolby Voice لدعم صوتيات نقية في إجتماعات الفيديو، من جانب أخر لم تقدم لينوفو الكثير من التفاصيل عن الإصدارات الأخرى من الأجهزة التي تشمل جهاز ThinkPad X12 المميز بشاشة قابلة للإزالة بحجم 12.3 إنش، كما يدعم قلم stylus.

كما تقدم لينوفو ترقية لأجهزة ThinkPad X1 Carbon وX1 Yoga، بأبعاد 16:10، وفلاتر لخفض تأثير الإضاءة الزرقاء، بينما يأتي جهاز X12 Detachable بميزة Dolby Voice لدعم آداء أفضل في مكالمات الفيديو.

وتأتي الإصدارات الجديدة بخيارات في الإتصال بشبكات 4G أو 5G، مع دعم WiFi 6، كما تضم الأجهزة الجيل 11 من معالجات إنتل، مع Xe مدمجة، والتي تستهدف المستخدمين من رجال الأعمال، ومن المقرر أن تتوفر أجهزة Titanium Yoga بسعر 1899دولار و X12 Detachable بسعر 1149 دولار لاحقاً هذا الشهر.

بينما ينطلق جهاز X1 Carbon بسعر 1429 دولار، بينما يأتي جهاز X1 Yoga بسعر 1569 دولار، على أن تتوفر الأجهزة في شهر فبراير.

المصدر

اعلان





