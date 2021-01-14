تكنولوجيا: LG تعلن عن الشاشات الجديدة المخصصة للألعاب بدقة 4K ومعدل 144Hz في #CES2021

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت LG عن الجيل الجديد من الشاشات المخصصة للألعاب، والتي تأتي بدقة 4K وتدعم معدل تحديث يصل إلى 144Hz، كما تدعم معايير HDMI 2.1 لأجهزة الألعاب الجديدة.

يضم الجيل الجديد من شاشات LG المخصصة للألعاب كلاً من شاشة 27GN950 بمعايير HDMI 2.1 وتتميز بحجم 32 إنش ودقة عرض 1440 بيكسل، مع شاشة بحجم 34 إنش بزوايا عرض واسعة ودقة 1440 بيكسل.

كما تأتي شاشة LG UltraGear 27GP950 بحجم 27 إنش، ودقة عرض 4K مع لوحات Nano IPS، مع دعم معدل تحديث 144Hz، كما تشير LG إلى أن الشاشة تدعم معدل تحديث 160Hz مع رفع تردد الشتغيل، كما تدعم الشاشة HDMI 2.1 لدعم اللاعبين بتجربة مميزة لألعاب 4K.

أيضاً تدعم الشاشات أجهزة الحاسب ومنصات الألعاب الجديدة PlayStation 5 وXbox Series S / X بمعدل تحديث 120Hz، كما تأتي شاشة UltraGear 32GP850 بحجم 31.5 إنش، ومعدل تحديث 165Hz، أو 180Hz مع رفع تردد التشغيل، مع دقة 1440 بيكسل.

كما تأتي شاشة LG UltraGear 34GP950G بحجم 34 إنش بزوايا عرض واسعة، وأبعاد 21:9، وتتميز الشاشة بتقنية G-Sync Ultimate من Nvidia، والتي تدعم أفضل جودة في الصور مع خفض نسبة تمزق الشاشة.

المصدر

اعلان





