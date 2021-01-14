تكنولوجيا: TCL تكشف عن نموذج لنظارة تضم شاشات OLED في معرض #CES2021

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستعرضت شركة TCL رؤيتها في تصميم النظارات المميزة بشاشات قابلة للإرتداء خلال السنوات الماضية في مشروع بعنوان “Archery”، واليوم ينتقل المشروع إلى مرحلة جديدة بعنوان TCL Wearable Display.

تستعد شركة TCL لاحقاً هذا العام لإطلاق TCL Wearable Display في نموذج تجاري مجهز للمستخدمين، حيث توصلت الشركة بالفعل للتصميم النهائي للنظارة المميزة بشاشات قابلة للإرتداء.

وتتميز نظارة TCL أو TCL Wearable Display بتصميم صغير الحجم، إلا أن شركة TCL لم تحدد تسمية تجارية لهذا المشروع حتى الآن، من جانب أخر تأتي النظارة أو الشاشات القابلة للإرتداء باثنان من شاشات OLED بجودة Full HD، كما تدعم عرض بزاوية 140 درجة.

كما تضم النظارة معالج صغير الحجم يدعم تشغيل الشاشة، أيضاً لا تضم النظارة بطاريات، حيث تعتمد النظارات على الطاقة الخاصة بالأجهزة المتصلة عبر منفذ USB-C، كما سيحتاج المستخدم لكابل USB-C لدعم إتصال الهواتف الذكية بالنظارات، وذلك بهدف دعم عرض المحتوى على شاشات النظارة.

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