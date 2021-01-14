علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: TCL تكشف عن نموذج لنظارة تضم شاشات OLED في معرض #CES2021

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Sultan Alqahtani 0 تبليغ

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستعرضت شركة TCL رؤيتها في تصميم النظارات المميزة بشاشات قابلة للإرتداء خلال السنوات الماضية في مشروع بعنوان “Archery”، واليوم ينتقل المشروع إلى مرحلة جديدة بعنوان TCL Wearable Display.

تستعد شركة TCL لاحقاً هذا العام لإطلاق TCL Wearable Display في نموذج تجاري مجهز للمستخدمين، حيث توصلت الشركة بالفعل للتصميم النهائي للنظارة المميزة بشاشات قابلة للإرتداء.
وتتميز نظارة TCL أو TCL Wearable Display بتصميم صغير الحجم، إلا أن شركة TCL لم تحدد تسمية تجارية لهذا المشروع حتى الآن، من جانب أخر تأتي النظارة أو الشاشات القابلة للإرتداء باثنان من شاشات OLED بجودة Full HD، كما تدعم عرض بزاوية 140 درجة.

كما تضم النظارة معالج صغير الحجم يدعم تشغيل الشاشة، أيضاً لا تضم النظارة بطاريات، حيث تعتمد النظارات على الطاقة الخاصة بالأجهزة المتصلة عبر منفذ USB-C، كما سيحتاج المستخدم لكابل USB-C لدعم إتصال الهواتف الذكية بالنظارات، وذلك بهدف دعم عرض المحتوى على شاشات النظارة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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