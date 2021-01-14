تكنولوجيا: MSI تطلق ترقية جديدة لأجهزة الحاسب المخصصة للألعاب #CES2021

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة MSI عن التحديث الجديد لأجهزة الحاسب المحمول المخصصة للألعاب، والتي تشمل معالجات إنتل جديدة مع كرت الشاشة من NVIDIA.

قدمت MSI ترقية جديدة لجهاز slim Stealth 15M المخصص للألعاب الذي يتميز بحجم 15 إنش، ويضم الجيل 11 من من سلسلة معالجات H من إنتل، كما يضم كرت الشاشة GeForce RTX 3060، ويتميز الجهاز بسماكة 0.63 إنش، كما يأتي بوزن 1.7 كجم.

أيضاً تقدم MSI جهاز slim Stealth 15M المخصص للألعاب بسعر 1399 دولار، كما يدعم معدل تحديث 144Hz في شاشة مميزة بدقة 1080 بيكسل، مع ذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 512 جيجا بايت في SSD.

من جانب أخر تأتي الإصدارات الجديدة الأخرى من أجهزة MSI بنفس شرائح إنتل، مع ترقية في كرت الشاشة، حيث يأتي جهاز GE76 Raider بحجم 17 إنش بكرت شاشة RTX 3060، أو RTX 3070 أو أيضاً RTX 3080 بسعر يبدأ من 1499 دولار.

كما يأتي جهاز GS66 Stealth بحجم 15 إنش مع نفس الإختيارات في الفيديو، كما ينطلق الجهاز بسعر 1799 دولار، ويأتي جهاز GP66 Leopard لدعم اللاعبين والمحترفين مع إختيارات في كرت شاشة RTX 3070 أو 3080.

أيضاً يأتي جهاز GF65 Thin بحجم 15 إنش، مع GF75 Thin بحجم 17 إنش بكرت شاشة RTX 3060، مع سعر يبدأ من 999 دولار و1299 دولار، كما تتوفر الإصدارات الجديدة للحجز المسبق اليوم.

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