تعديلات جديدة من “تيك توك” لحماية خصوصية الأطفال

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 13 يناير 2021 10:16 مساءً - منذ 52 دقيقة

أعلن التطبيق الصيني الشهير ”تيك توك“ حملة مفاجئة لتعديل إعدادات الخصوصية وحماية الأطفال على المنصة.

وعدل الموقع خصوصية حسابات المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا، ما يعني أن الأشخاص الوحيدين الذين يمكنهم استعراض محتوى هذه الحسابات هم المتابعون المعتمدون.

ووفقا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، تهدف التعديلات الجديدة لمنع الغرباء من التعليق على مقاطع الفيديو التي ينشرها المستخدمون الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا، مما يعني أن القاصرين سيكون لديهم خياران فقط، وهما السماح للأصدقاء فقط بالتعليق أو إغلاق التعليقات تمامًا.

وأشادت جمعية ”NSPCC“ الخيرية للأطفال بالتحديثات، والتي تم تصميمها لحماية المستخدمين الشباب والمعرضين للخطر على التطبيق.

هذا وسيتم إطلاق التغييرات اليوم لجميع مستخدمي ”تيك توك“ في جميع أنحاء العالم.

وقالت ”تيك توك“ إنها ستجري تغييرات على خاصية ”دويتو“ و ”ستيتش“ على التطبيق لمن تقل أعمارهم عن 16 عاما. بحيث تسمح خاصية ”دويتو“ للمستخدمين بأخذ مقاطع الفيديو الموجودة بالفعل على الموقع ودمجها في محتواهم الخاص، في حين تدمج خاصية ”ستيتش“ مقطع فيديو من 5 ثوان في بداية فيديو جديد.

وكجزء من حزمة التغييرات الجديدة، سيمنع المستخدمون تحت سن الـ 16 من استخدام خاصية ”دويتو“ و ”وستيتش“.