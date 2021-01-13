علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: Panasonic تستعرض عدد من التقنيات التي تقدم لاحقاً للسيارات ذاتية القيادة #CES2021

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Sultan Alqahtani 0 تبليغ

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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستعرضت شركة Panasonic خلال فعاليات معرض CES للعام 2021، عدد من التقنيات الجديدة التي تقدم لاحقاً للسيارات ذاتية القيادة.

تعمل بعض الشركات على تطوير التقنيات التي تقدم تجربة أكثر راحة وبآداء أفضل في السيارات ذاتية القيادة، حيث تشمل هذه التقنيات كاميرات لاسلكية بتقنية Wi-Fi، مع تقنية الصوتيات Dolby Atmos التي تقدم صوت محيطي متعدد الإتجاهات، مع تقنية HUD في الواقع المعزز.
ولقد كشفت Panasonic Automotive عن أول كاميرة لاسلكية بتقنية Wi-Fi، حيث تدعم الكاميرة تسجيل فيديو بدقة 1080 بيكسل عند 60 إطار لكل ثانية، على أن تتصل بشبكة Wi-Fi مباشرة مع نظام المعلومات والترفيه، كما تدعم الكاميرة الإلتصاق بالسيارة لتوفير رؤية واضحة لحركة المرور.

كما تدعم تقنية الكاميرات الشاحنات المخصصة لسحب السيارات برؤية أوضح وأكثر دقة، أيضاً تتعاون باناسونيك مع عملاق البحث لتطوير نظام Android Automotive للسيارات.

أيضاً تعمل الشركة مع كلاً من Klipsch و Dolby Atmos Music. لتطوير تقنية صوتية غامرة في الإصدارات الجديدة من السيارات ذاتية القيادة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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