تكنولوجيا: تسريبات مصورة تستعرض ألوان سلسلة هواتف Galaxy S21 المرتقبة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعقد العملاق الكوري غداً 14 من يناير مؤتمرها الرسمي للإعلان عن عن سلسلة هواتف الشركة المميزة Galaxy S21، حيث تقدم الشركة الإصدار الرئيسي مع إصدار Galaxy S21 Plus وأخر Galaxy S21 Ultra، ولقد إستعرضت أحدث التسريبات المصورة الألوان المقدمة من سامسونج هذا العام في هواتفها المميزة.

تستعد سامسونج لإطلاق سلسلة هواتف Galaxy S21 بعدد 11 إختيار في الألوان التي تتوفر بها الهواتف في الأسواق، على أن تتوفر بعض الألوان مباشرة عند الإعلان الرسمي، بينما تنطلق بعض الألوان لاحقاً.

ولقد رصدت تسريبات مصورة نشرت عبر صفحة Roland Quandt يوضح من خلالها الألوان التي تقدم من سامسونج هذا العام لهواتف Galaxy S21 و Galaxy S21 Plus وأيضاً Galaxy S21 Ultra.

ومن المقرر وفقاً للتسريبات أن ينطلق هاتف Galaxy S21 Ultra بألوان الرمادي والأسود، ومن ثم تقدم العملاق الكوري مزيد من الإختيارات في ألوان هذا الإصدار.

أيضاً إستعرضت التسريبات المصورة ألوان هاتف Galaxy S21 Plus الذي يتوفر هذا العام باللون الذهبي، والأحمر، من بين إختيارات أخرى في الألوان المميزة بنغمات هادئة.

ويأتي هاتف Galaxy S21 بإختيارات محدودة في الألوان مقارنة بالإصدارات الأعلى، حيث تقدم سامسونج الهاتف بألوان الوردي، الأبيض، والبنفسجي إلى جانب اللون الرمادي، على أن يتوفر في البداية باللون الأبيض فقط.

أيضاً كشفت التسريبات المصورة التي نشرت مؤخراً عن تصميم وحدات الشحن اللاسلكي القادمة من سامسونج، حيث تدعم وحدة الشحن اللاسلكي Pad Duo شحن الهاتف بقدرة 9W، وشحن ساعة ذكية بقدرة 3.5W في نفس الوقت.

كما تقدم سامسونج وحدة EP-P1300 للشحن الفردي، والتي تدعم شحن الهواتف الذكية بقدرة 9W، أو أجهزة ابل بسرعة 7 W.

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