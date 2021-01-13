تكنولوجيا: سلسلة هواتف TCL 20 تنطلق بمستوى تسعير منخفض يبدأ من 149 يورو #CES2021

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت TCL مؤخراً عن الإصدارات الجديدة من سلسلة هواتف TCL 20 منخفضة التكلفة، والتي تبدأ من مستوى تسعير 149 يورو، وتضم هاتفي TCL 20 5G، وTCL 20 SE.

أكدت TCL خلال فعاليات معرض CES 2021 على خططها لإطلاق عدد 5 من الإصدارات الجديدة من سلسلة هواتف TCL 20، على أن يدعم أحد الإصدارات تصميم قابل للتدوير أو الطي، كما كشفت الشركة بالفعل عن هاتفي TCL 20 5G، وTCL 20 SE.

هاتف TCL 20 5G

يعد هاتف TCL 20 5G الإصدار الثالث للشركة من هواتف 5G، ويتميز هذا الإصدار بحجم شاشة 6.67 إنش تدعم دقة عرض Full HD بلس، كما يأتي ثقب الكاميرة الأمامية في منتصف الشاشة بدقة 8 ميجا بيكسل.

ويدعم هاتف TCL 20 5G تقنية “NXTVISION” لعرض يحاكي دعم تقنية HDR10، كما يدعم تحويل SDR إلى HDR في الوقت الفعلي لتحسين دقة الألوان.

كما يضم هاتف TCL 20 5G رقاقة معالج كوالكوم Snapdragon 690 5G التي تدعم إتصال الهاتف بشبكات sub-6 5G، كما يأتي الهاتف بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت أو 256 جيجا بايت.

أيضاً يدعم الهاتف بطارية بقدرة 4500 mAh، كما تضم إعدادات الكاميرة مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل بفتحة عدسات f/1.8، مع مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة 118 درجة، كما يأتي المستشعر الثالث بدقة 2 ميجا بيكسل لدعم تصوير macro.

وينطلق هاتف TCL 20 5G بنظام تشغيل Android 10، على أن يأتي بسعر 299 يورو، ويتوفر للشراء في الربع الأول من عام 2021.

هاتف TCL 20 SE

يتميز هذا الإصدار بحجم شاشة 6.82 إنش، بأبعاد 20.5:9، وجودة عرضFull HD+، كما يتميز الهاتف بتقنية NXTVISION، ويضم اثنان من المكبرات الصوتية، مع معايير Hi-Res في الصوتيات.

كما يضم هاتف TCL 20 SE رقاقة معالج Snapdragon 460، مع ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 64 أو 128 جيجا بايت.

وينطلق هذا الإصدار للأسواق بنظام تشغيل Android 11، مع بطارية بقدرة 5000 mAh، كما يضم هذا الإصدار مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل بفتحة عدسات f/2.0 أو مستشعر بدقة 16 ميجا بيكسل بفتحة عدسات f/1.8، ومستشعر بدقة 5 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، وأخر بدقة 2 ميجا بيكسل لدعم macro، وأخر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير، ويتوفر الهاتف بسعر 149 يورو.

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