D-Link تطلق محول Wi-Fi 6 الأول في العالم

دبي - يزن راشد - أطلقت شركة D-Link في CES 2021 محول Wi-Fi 6 USB 3.0، الذي تدعي الشركة أنه المنتج الأول من نوعه في العالم، بحيث يوفر سرعات تصل إلى 574 ميجابت في الثانية في نطاق 2.4 جيجاهرتز و 1200 ميجابت في الثانية في نطاق 5 جيجاهرتز.

ويمكن للمستخدمين توصيل المحول بمنفذ USB عبر الحاسب المحمول أو المكتبي للحصول على الأداء الأفضل.

ويستخدم المحول تقنية OFDMA وتقنيات المستخدمين المتعددين والمدخلات المتعددة والمخرجات المتعددة MU-MIMO، التي يمكن أن تضمن اتصال سريعًا وفعالًا بالشبكة اللاسلكية.

كما تم إطلاق أجهزة توجيه الشبكة اللاسلكية المتداخلة D-Link AI M32 و DIR-LX1870 الداعمة لمعيار Wi-Fi 6.

وعرضت الشركة محول USB الجديد باعتباره محول Wi-Fi 6 USB 3.0 الأول في السوق، الذي يوفر طريقة سريعة وسهلة للاتصال بالإنترنت بسعر مناسب للمستخدمين لتحديث أجهزة الحاسب المكتبية والمحمولة بأحدث تقنية 802.11ax.

ومن المفترض أن يكون المحول متاحًا في الربع الثاني من عام 2021 مقابل 100 دولار، ويتعين عليك الاتصال بجهاز توجيه Wi-Fi 6 للحصول على الفوائد الأكبر.

وبالنظر إلى أن هذا المعيار بدأ بالظهور منذ عامين فقط، فمن غير المتوقع أن يكون لدى معظم الأشخاص مثل جهاز التوجيه هذا.

ويتميز المحول بتشفير WPA3 لتوفير الحماية المثلى للشبكة والجهاز، ويمكن استخدامه لبث مقاطع الفيديو أو التعلم عبر الإنترنت، ويأتي مع برنامج التشغيل من أجل التثبيت التلقائي عبر نظامي ويندوز 7 وويندوز 10.

وقدمت D-Link أيضًا جهاز التوجيه المزدوج النطاق D-Link AI M32، الذي يجمع بين Wi-Fi 6 وتقنية الشبكة المتداخلة ويعد بسرعات تصل إلى 3.2 جيجابت في الثانية.

كما يوفر ميزات التحكم الصوتي وتقنيات OFDMA و MU-MIMO و Quick VPN و IPv6 6rd و DS-Lite و VLAN الثلاثي التشغيل و QoS، ويبلغ سعره 250 دولار، وسيكون متاحًا في الربع الثالث من عام 2021.

ويتيح لك الجهاز إضافة أجهزة الشبكة اللاسلكية الأخرى من D-Link المتوافقة، فيما تقوم تقنية Mesh Smart Roaming تلقائيًا بتوصيلك بالإشارة الأقوى.

وقدمت الشركة أيضًا جهاز التوجيه D-Link DIR-LX1870، الذي يعمل مع مساعد جوجل ومساعد أمازون ويجب أن يوفر سرعات اتصال مشتركة تبلغ نحو 1800 ميجابت في الثانية، ومن المفترض إطلاقه الآن مقابل 130 دولار.