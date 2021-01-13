كوالكوم تقدم الجيل الثاني من مستشعر 3D Sonic

دبي - يزن راشد - أعلنت شركة كوالكوم عن الجيل الثاني من مستشعر 3D Sonic، وهو الإصدار الأحدث من مستشعر بصمة الإصبع بالموجات فوق الصوتية المدمج تحت الشاشة الذي يسعى إلى تحسين النموذج الأصلي بكل الطرق تقريبًا.

ويوفر الإصدار الجديد مساحة سطح أكبر للمستشعر ومعالجة أسرع لفتح الهواتف بشكل أسرع.

ويبلغ مقاس الجيل الثاني من مستشعر 3D Sonic ما يصل إلى 8×8 مم، مقارنةً بمساحة السطح 4×9 مم لنموذج الجيل الأول، مما يعني الحصول على مساحة سطح أكبر بنسبة 77 في المئة.

ويعني هذا بدوره أنه سيكون من الأسهل وضع إصبعك بدقة على المستشعر، والسماح للمستشعر بجمع المزيد من البيانات مع كل عملية مسح.

ومن خلال الجمع بين المستشعر الأكبر والمعالجة الأسرع، تعد شركة كوالكوم بأن مسح بصمة الإصبع لإلغاء قفل الهاتف سيكون أسرع بنسبة 50 في المئة باستخدام الجيل الثاني من مستشعر 3D Sonic.

وظهر مستشعر الموجات فوق الصوتية من الجيل الأول من كوالكوم للمرة الأولى في مجموعة هواتف Galaxy S10 في عام 2018.

واستخدم كل قارئ آخر تقريبًا مدمج تحت الشاشة في ذلك الوقت ماسحًا ضوئيًا، وقيل: إنه أبطأ وأقل موثوقية من قارئ بصمات الأصابع بالموجات فوق الصوتية الجديد.

لكن تبين أن الواقع عكس ذلك، حيث واجه الجيل الأول من مستشعر 3D Sonic العديد من المشكلات، بما في ذلك العيب الأمني الذي تسبب في قيام قارئ بصمات الأصابع بإلغاء قفل الهواتف من خلال أي بصمة تقريبًا عند استخدامها مع بعض واقيات الشاشة.

وقامت سامسونج لاحقًا بإصلاح المشكلة من خلال تحديث برمجي، وأصدرت الشركة حديثًا تصحيحًا آخر لمجموعة Galaxy Note 20، لمعالجة مشكلات مماثلة مع واقي الشاشة.

ويعد المستشعر الجديد من الناحية الفنية المستشعر الثالث لبصمات الأصابع المدمج تحت الشاشة والعامل بالموجات فوق الصوتية من كوالكوم، بعد مستشعر 3D Sonic الأصلي ومستشعر 3D Sonic Max الذي تم طرحه في عام 2019، والذي كان مجرد إصدار أكبر بكثير من مستشعر الجيل الأول، لكنه افتقر إلى أي تحسينات في السرعة.

ولا يتطابق الجيل الثاني من مستشعر 3D Sonic في الحجم مع مستشعر 3D Sonic Max، الذي يبلغ قياسه 20×30 مم، لكن تحسينات السرعة يجب أن تكون كافية لتعويض فرق الحجم.

وتقول شركة كوالكوم: إن الهواتف الأولى التي تحتوي على المستشعر الجديد يجب أن تكون متاحة في أوائل عام 2021.

ولم تذكر الشركة أي شركاء أو توقيتًا أكثر تحديدًا في إعلانها، لكن من الجدير بالذكر أنه من المتوقع أن تعلن شركة سامسونج عن أحدث أجهزة Galaxy S21 في 14 يناير.

وتعد سامسونج حتى الآن العميل الأكبر لقارئات بصمات الأصابع بالموجات فوق الصوتية من كوالكوم، حيث استخدمتها في مجموعات S10 و Note 10 و S20 و Note 20 على مدار العامين الماضيين.