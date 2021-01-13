حواسيب Legion من لينوفو تتضمن Ryzen 5000

دبي - يزن راشد - أعلنت شركة لينوفو عن مجموعة من الحواسيب المحمولة الجديدة المخصصة للألعاب من فئة Legion في معرض CES 2021، التي تشترك جميعها في ثلاثة أشياء: أحدث معالجات Ryzen 5000 من AMD، والجيل التالي من وحدات معالجة الرسومات RTX من Nvidia، والتسعير المثير للاهتمام.

ويعد Lenovo Legion 7 الرائد في تشكيلة 2021 الجديدة، وتمت ترقيته إلى شاشة أطول بقياس 16 إنشًا ونسبة العرض إلى الارتفاع البالغة 16:10 لزيادة إجمالية قدرها 11 في المئة في مساحة الشاشة مقارنة بالنموذج القديم.

ويأتي الحاسب بشاشة من نوع IPS بدقة 2560 × 1600بكسل مع معدل تحديث 165 هرتز، ووقت استجابة 3 ميلي ثانية، وسطوع بقدرة 500 شمعة في المتر المربع، وشهادة HDR 400 مع دعم Dolby Vision، و Nvidia G-Sync.

ويقدم الحاسب الجيل التالي من معالجات AMD Ryzen 5000، وكذلك وحدات معالجة الرسومات RTX المحمولة من Nvidia من الجيل التالي.

كما أنه يوفر ما يصل إلى 32 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي من نوع DDR4 بتردد 3200 ميجاهرتز وما يصل إلى 2 تيرابايت من تخزين M.2 NVMe PCIe SSD.

ويبدأ سعر هذا الحاسب المحمول من 1670 دولار، مع تاريخ إصدار يقدر في شهر يونيو 2021.

وبالنسبة للمستخدمين الذين يفضلون أجهزة الألعاب الخفيفة، هناك Legion Slim 7، وهو أرق وأخف وزنًا من النموذج السابق عند 1.9 كيلوجرام.

وتقول لينوفو: إنه أنحف وأخف حاسب محمول للألعاب من فئة Legion تم تصنيعه على الإطلاق.

ويقدم الحاسب الجيل التالي من معالجات AMD Ryzen 5000، وكذلك وحدات معالجة الرسومات RTX المحمولة من Nvidia من الجيل التالي.

ويوفر Legion Slim 7 إمكانية الاختيار بين شاشة من نوع IPS بقياس 15.6 إنشًا وبدقة 3840×2160 بكسل مع معدل تحديث 60 هرتز أو شاشة بدقة 1920×1080 بكسل بمعدل تحديث 165 هرتز.

وهناك أيضًا سلسلة Legion 5، التي تتضمن ثلاث حواسيب محمولة جديدة: هي Legion 5 Pro وإصدارين بقياس 15 إنشًا و 17 إنشًا من Legion 5.

ويتم شحن جميع النماذج الثلاثة في شهر مارس، مما يجعلها الموجة الأولى من تشكيلة لينوفو الجديدة التي تصل إلى رفوف المتاجر.

ويبدأ سعر Legion 5 Pro من 1000 دولار، لكنه يقدم شاشة بقياس 16 إنشًا ومعدل تحديث 165 هرتز ودقة 2560×1600 بكسل، ونسبة العرض إلى الارتفاع البالغة 16:10.

ويأتي بمعالجات Ryzen 7 من الجيل التالي مع 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي.

ويبدأ سعر Legion 5 من 770 دولار، ويعمل كلا الإصدارين بمعالجات Ryzen 7 من الجيل التالي، وذلك بالرغم من أنهما يوفران ما يصل إلى 32 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 2 تيرابايت من M.2 NVMe PCIe SSD، ويضم كلاهما وحدات معالجة الرسومات RTX الجديدة من Nvidia.

ويوفر النموذج بقياس 15 إنشًا ثلاث خيارات للشاشة، جميعها بقياس 15.6 إنشًا وبدقة FHD، لكن بمعدلات تحديث 165 هرتز و 120 هرتز و 60 هرتز، بينما يأتي النموذج بقياس 17 إنشًا بخيارات 144 هرتز و 60 هرتز.