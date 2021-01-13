هل تطبيق “سيغنال” أفضل من واتساب من حيث الخصوصية؟

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 13 يناير 2021 06:04 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 13 - يناير - 2021 3:25 مساءً

بعد أن فرض تطبيق “واتساب” العديد من الشروط التي اعتبرها المستخدمين تنتهك خصوصيتهم لا سيما أن واتساب يجبر المستخدمين بقبول مشاركة بياناتهم الشخصية مع فسيبوك وإلا سيتم حذف حساباتهم، لجأ الملايين إلى تطبيق “سيغنال” الذي نصح أغنى رجال الأرض “إيلون ماسك ” باستخدامه.

وزاد الحديث في الآونة الأخيرة عن تطبيق مراسلة جديد بين الهواتف الذكية يدعى “سيغنال”، فهل يكون “سيغنال” بديلا عن “واتسآب”، وأيهما أفضل من حيث الخصوصية، بحسب موقع “ماشبال”.

وزاد الحديث في الآونة الأخيرة عن تطبيق مراسلة جديد بين الهواتف الذكية يدعى “سيغنال”، فهل يكون “سيغنال” بديلا عن “واتسآب”، وأيهما أفضل من حيث الخصوصية، بحسب موقع “ماشبال”.