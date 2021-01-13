تكنولوجيا: HTC تعلن رسمياً عن هاتف Desire 21 Pro 5G بمعالج SD690 وسعر 430 دولار #CES2021

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت HTC عن أحدث الإصدارات المتوسطة من هواتف 5G، حيث تقدم هاتف Desire 21 Pro 5G بمعالج Snapdragon 690، مع شاشة تدعم معدل تحديث 90Hz، وسعر 430 دولار.

يتميز هاتف Desire 21 Pro 5G بشاشة IPS LCD بحجم 6.7 إنش، ودقة عرض 1080 في 2400 بيكسل، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 90Hz، وتدعم عرض محتوى HDR10.

كما تقدم HTC هاتف Desire 21 Pro 5G برقاقة معالج Snapdragon 690 التي تدعم إتصال الهاتف بشبكات 5G، أيضاً يأتي الهاتف بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت، كما يدعم التخزين الخارجي عبر microSD.

وفي مواصفات الكاميرة تقدم HTC هاتف Desire 21 Pro 5G بإعدادات رباعية للكاميرة الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، بفتحة عدسات f/1.8، ومستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة وفتحة عدسات f/2.2، كما تتضمن الإعدادات اثنان من المستشعرات بدقة 2 ميجا بيكسل لدعم تصوير macro وعمق التصوير.

كما تضم الشاشة ثقب للكاميرة الأمامية المميزة بمستشعر 16 ميجا بيكسل، ويدعم الهاتف بطارية بقدرة 5000 mAh، مع تقنية الشحن السريع QC 4.0+ بقدرة 18W، أيضاً تقدم HTC هذا الإصدار بنظام تشغيل Android 10.

ومن المقرر أن يتوفر هاتف Desire 21 Pro 5G للطلب المسبق اليوم في سوق تايوان بسعر 430 دولار، كما تقدم الشركة الهاتف بألوان البنفسجي والأزرق.

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