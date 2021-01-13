تكنولوجيا: سلسلة RTX 30 من كرت الشاشة تنطلق في أجهزة الحاسب في 26 من يناير #CES2021

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت NVIDIA في تصريحات رسمية على خططها لدفع سلسلة كرت الشاشة الجديدة RTX 30 لدعم الجيل الجديدة من أجهزة الحاسب بدءاً من 26 من يناير الجاري.

قدمت NVIDIA في سلسلة كرت الشاشة الجديدة المميزة بمعمارية Ampere كلاً من RTX 3060 و RTX 3070 وأيضاً RTX 3080، ولقد أوضحت NVIDIA أن جهاز الحاسب الذي يضم كرت الشاشة RTX 3060 سيقدم آداء يصل إلى 90 إطار لكل ثانية، عند دقة 1080 بيكسل، ومن المقرر أن يدعم أجهزة الحاسب التي تبدأ من مستوى تسعير 999 دولار.

من جانب أخر يدعم كرت الشاشة RTX 3070 الأجهزة القادمة بمستوى تسعير يبدأ من 1299 دولار، مع معدل إطارات 90 إطار لكل ثانية عند دقة 1440 بيكسل، كما يدعم كرت الشاشة RTX 3080 أعلى إصدارات أجهزة الحاسب المحمول بمعدل إطارات 100 إطار لكل ثانية عند 1440 بيكسل، ولقد إستعرضت إنفيديا آداء كرت الشاشة في جهاز Razer Blade 15 مع كرت الشاشة RTX 3080 خلال العرض التقديمي.

وتأتي الإصدارات الجديدة من كرت الشاشة بتقنية Max-Q الجديدة من إنفيديا، مع ميزة Dynamic Boost، ونمط Whisper الذي يدعم آداء بدون ضوضاء في الأجهزة، حيث أكدت الشركة على إعادة تصميم التقنية لتقدم أفضل آداء في ألعاب بدون ضوضاء.

أيضاً ينطلق كل إصدار من سلسلة RTX 30 بإعدادات مخصصة، تتوافق مع الملفات الحرارية في كرت الشاشة، وتقدم مستويات مختلفة في الصوتيات.

ومن المقرر وفقاً لتصريحات إنفيديا أن تتوفر أول الأجهزة المميزة بكرت الشاشة RTX 3070، و RTX 3080 في 26 من يناير، على أن تتبعها الأجهزة المميزة بكرت الشاشة RTX 3060.

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