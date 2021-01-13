تكنولوجيا: NVIDIA تقدم كرت الشاشة GeForce RTX 3060 بتقنية تتبع الأشعة #CES2021

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت NVIDIA خلال معرض CES للعام 2021 عن كرت الشاشة RTX 3060، الذي يأتي كبديل بتكلفة أقل لكرت الشاشة 3060 Ti، ويتميز بتقنية تتبع الأشعة كما يأتي بسعر 329 دولار.

أعلنت NVIDIA عن كرت الشاشة RTX 3060 بميزة تتبع الأشعة عند 25 من TFLOP، كما ينطلق بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام في GDDR6 أي أعلى من الذاكرة المقدمة في RTX 3080 التي تصل إلى 10 جيجا بايت رام.

كما ينطلق كرت الشاشة بالمميزات المقدمة من إنفيديا في RTX 30، والتي تشمل تحسينات في تتبع الأشعة، وتقنية DLSS التي ستعمل على تحسين معدل الإطارات، كما يعد أول إصدار للشركة ينطلق بميزة دعم تقنية “Resizable BAR”، التي ستدعم وحدة المعالجة المركزية في الوصول إلى الذاكرة بشكل مباشر بتجربة تحاكي سلسلة Radeon RX 6000 من AMD.

ومن المقرر أن تتوفر كرت الشاشة RTX 3060 في نهاية شهر فبراير بسعر 329 دولار، لذا تعد إختيار مناسب للمستخدمين في كروت الشاشة المميزة بمعمارية Ampere ومستوى تسعير منخفض.

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