تكنولوجيا: أجهزة Aero وAorus الجديدة من Gigabyte تضم RTX 3080 لآداء أفضل في الألعاب #CES2021

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Gigabyte عن الإصدارات الجديد من أجهزة الحاسب Aero وAorus، التي تنطلق بكرت الشاشة RTX 3080، مع إختيار في نماذج بشاشة OLED من بين مميزات أخرى.

عقب إعلان Nvidia عن سلسلة كرت الشاشة الجديدة RTX 3000، كشفت Gigabyte عن خططها لجلب الإصدارات الجديدة من كرت الشاشة في أجهزة الحاسب المحمول المخصصة للألعاب من سلسلة Aero وAorus.

كما تؤكد Gigabyte على أن الإصدارات الجديدة من أجهزة الحاسب تدعم تقنية تتبع الأشعة في الألعاب مثل Cyberpunk 2077 بفضل كروت الشاشة الجديدة.

وتستهدف أجهزة Aorus المستخدمين في الألعاب، بينما تستهدف أجهزة Aero المصممين والمحترفين من مبتكري محتوى الألعاب، لذا تأتي أجهزة Aorus بمعدل تحديث أعلى للإطارات، بينما ترتكز أجهزة Aero على دقة الألوان وجودة الصورة مع معدل التحديث.

وينطلق الإصدار المميز Aorus 17G بحجم شاشة 17.3 إنش، ويضم الجهاز لوحة مفاتيح ميكانيكية، مع مفاتيح Omron حصرية، كما تدعم شاشة هذا الإصدار معدل تحديث 300Hz لذا يأتي بأحد أسرع الشاشات المقدمة في أجهزة الألعاب الآن.

كما تقدم Gigabyte اثنان من الإصدارات المميزة بحجم شاشة 15.6 إنش وهما Aorus 15G وAorus 15P، حيث يضم كلاهما شاشة بجودة عرض FHD ومعدل تحديث 240Hz، كما يدعم Aorus 15G عمر شحن يصل إلى 8 ساعات.

وتدعم أجهزة Aorus الثلاثة معالجات إنتل التي تصل إلى معالج Core i7 في أعلى نموذج من سلسلة H، كما يمكن دعم اثنان من أجهزة G بكرت شاشة GeForce RTX 3080، بينما يأتي 15P بكرت شاشة RTX 3070.

كما تقدم Gigabyte اثنان من أجهزة Aero الجديدة، حيث يأتي جهاز Aero 17 باثنان من النماذج، ويضم النموذج الأول شاشة 4K HDR، بينما يضم النموذج الثاني شاشة بجودة FHD.

أيضاً ينطلق جهاز Aero 15 باثنان من النماذج، حيث يضم النموذج الأول شاشة 4K HDR AMOLED، بينما يأتي النموذج الثاني بشاشة FHD، كما تشير Gigabyte إلى أن تكوين الأجهزة بشاشة OLED سيدعم المستخدم بتغطية لونية DCI-P3 بنسبة 100%.

وفي الإتصال تدعم أجهزة Aero معايير منافذ HDMI 2.1، معMiniDP، وThunderbolt 3، مع فتحة لقاريء بطاقة ذاكرة UHS-II SD.

كما يضم كلاً من جهازي Aero 17 HDR وAero 15 OLED كرت شاشة GeForce RTX 3080، مع معالج إنتل Core i9، بينما يأتي جهاز Aero 17 بكرت شاشة GeForce RTX 3060 ومعالجCore i7.

أسعار أجهزة Gigabyte الجديدة

جهاز Aorus 17G ينطلق بسعر 2099 دولار

Aorus 15G ينطلق بسعر 1499 دولار

جهاز Aero 17 HDR ينطلق بسعر 2499 دولار

جهاز Aero 17 يأتي بسعر 1699 دولار

جهاز Aero 15 OLED يأتي بسعر 1599 دولار

جهاز Aero 15 ينطلق بسعر 1999 دولار.

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