تكنولوجيا: زيادة هائلة في عدد المستخدمين الجدد على تيليجرام بعد أزمة واتساب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أبلغت شركة تيليجرام عن انضمام عدد كبير من المستخدمين الجدد لتطبيقها على مدار الـ 72 ساعة الماضية، وهذه الزيادة بلا شك مدفوعة بالقرار المثير للجدل الذي اتخذته شركة فيسبوك مؤخرًا بخصوص تطبيق واتساب ومشاركة البيانات.

كان تطبيق واتساب قد قدم نفسه مسبقًا كمنصة مراسلة آمنة مع توفير المحادثات المشفرة، ومع ذلك، في الأسبوع الماضي كشفت الشركة أنه سيتعين على المستخدمين الموافقة على مشاركة بياناتهم مع فيسبوك أو الانتقال إلى تطبيق مختلف.

فسيقوم واتساب بتحديث سياسة الخصوصية الخاصة به وإذا وافقت عليها، فستشارك بعض المعلومات الشخصية مع فيسبوك. وتتضمن البيانات التي يجمعها واتساب أشياء مثل أسماء الملفات الشخصية والصور وأرقام الهواتف والمزيد.

ونتيجةً لذلك، اتخذ العديد من المستخدمون قرارًا بالتخلي عن التطبيق تمامًا لصالح تطبيق بديل، فقد كشفت شركة تيليجرام في تغريدة حديثة أنها شهدت زيادة هائلة في عدد الأشخاص الذين اشتركوا في خدمتها:

وقد انضم حوالي 25 مليون مستخدم جديد إلى تيليجرام خلال الـ 72 ساعة الماضية، معظمهم من مناطق يشتهر فيها استخدام واتساب. وقال بافيل دوروف، مؤسس تيليجرام، في منشور حديث على القناة إنه بالرغم من أن الشركة شهدت ارتفاعًا في عدد الاشتراكات من قبل، إلا أن هذه المرة الأمر مختلف.

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