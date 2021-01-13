تكنولوجيا: تحديث جديد يحل مشكلة عدم توافق تلفازات Vizio مع Xbox X و PS5

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إذا كنت قد واجهت مشكلة في جعل جهاز PS5 أو Xbox X الخاص بك يعمل بشكل جيد مع شاشات Vizio OLED أو 2020 P-Series Quantum X، فإن شركة Vizio ستطلق تحديث جديد من شأنه إصلاح مشكلات HDMI 2.1 في أجهزة التلفزيون.

وفقًا لـ Vizio، ظهر تحديث البرنامج الثابت يوم الجمعة وقام بإصلاح عدد من المشكلات، بدءًا من 4K مع 120 إطار بالثانية و 4K مع 60 إطار بالثانية على جهاز PlayStation 5، إلى تحسين دعم الصوت على أجهزة Xbox Series X و Xbox Series S.

فإذا كنت تقوم بتوصيل كرت شاشة قادر على دقة 4K مثل Nvidia GeForce RTX 3080، فمن المفترض أن يضيف تحديث البرنامج الثابت دعمًا لأجهزة PC بدقة 4K بمعدل 120 إطار في الثانية أيضًا.

وإلى جانب مشكلات HDMI، يعالج التحديث الأخير أيضًا بعض مشكلات السرعة التي كنا نواجها بعد تشغيل الجهاز.

وفي حين أن Vizio لم تعلن عن أي شيء جديد في مؤتمر CES 2021 هذا الأسبوع، فإن هذا الإصلاح من المفترض أن يجلب الكثير من الوظائف الجديدة لمجموعة أجهزة التلفزيون الخاصة بالشركة من العام الماضي.

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