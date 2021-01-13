تكنولوجيا: OtterBox تطلق ملحقات جديدة لأجهزة الألعاب #CES2021

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كجزء من مشاركتها في مؤتمر CES2021، أعلنت شركة OtterBox عن أول مجموعة لها من الملحقات التي تستهدف أجهزة الألعاب واللاعبين والتي سيتم إطلاقها رسميًا في شهر فبراير المقبل.

وتستهدف هذه الملحقات أجهزة Xbox بالأخص بالنظر إلى شراكة الشركة مع Xbox مؤخرًا، وتتضمن الملحقات حافظة لوحدات تحكم Xbox X و Xbox One، وحامل هاتف محمول لحمل وتثبيت هاتفك الذكي أثناء اللعب، وهو مصمم أيضًا لأجهزة Xbox X و Xbox S و Xbox One ووحدات التحكم اللاسلكية من Elite.

يتم توصيل حامل الهاتف المحمول بوحدات تحكم Xbox مع الحافظة أو بدونها، وينكمش إلى حجم صغير نسبيًا عندما لا يكون قيد الاستخدام.

وتشمل الملحقات الأخرى أيضًا حافظة هاتف لتبريد الحرارة، وطبقة واقية للشاشات الهواتف الذكية لحماية شاشة هاتفك من الخدوش أو منع الأشخاص المحيطون من رؤية ما تفعله بالهاتف.

ستتوفر هذه الملحقات الجديدة من OtterBox للطلب المسبق بدءًا من 25 يناير، وسيتم شحنها في منتصف شهر فبراير.

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