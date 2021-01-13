تكنولوجيا: Origin تكشف عن التحديث الجديد لأجهزة EVO15-S و EVO17-S في معرض #CES2021

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت Origin الإصدارات الجديدة من أجهزة EVO15-S و EVO17-S خلال فعاليات معرض CES للعام 2021، والتي تضم سلسلة كرت الشاشة RTX 3000.

أعلنت Origin عن الترقية الجديدة لأجهزة الحاسب الدفتري المخصصة للألعاب EVO15-S و EVO17-S، إلى جانب أجهزة محطات العمل NT-15 وNT-17، حيث تنطلق هذه الإصدارات بسلسلة كرت الشاشة GeForce RTX 3000 والتي تصل في أعلى إصدار إلى RTX 3080 بتصميم Max-Q.

كما تأتي أجهزة Origin بالجيل 10 من معالجات إنتل مع معالج Core i7، وذاكرة عشوائية 64 جيجا بايت رام، و2 من سعة التخزين بسعة 2 تيرابايت.

أيضاً سيتاح للمستخدمين الإختيار ما بين شاشة بدقة 1080 بيكسل ومعدل تحديث 300Hz، أو شاشة بدقة 1080 بيكسل ومعدل تحديث 144Hz، أو بدقة UHD عند معدل 60Hz في الإصدارات المميزة بحجم شاشة 15 إنش في شاشة OLED.

كما تأتي كافة الإصدارات الجديدة بأفضل الإختيارات في الإتصال مع 3 من منافذ USB 3.2 Gen 1، ومنفذ Thunderbolt 3، وفتحة لقاريء بطاقة ذاكرة microSD، ومدخل Mini DisplayPort 1.3، ومخرج HDMI، ومقبس RJ-45 Ethernet.

ومن المقرر أن يبدأ سعر EVO15-S من 2182 دولار، كما يبدأ سعر EVO17-S من 2194 دولار، ويأتي جهاز NT-15 بسعر يبدأ من 2222 دولار، كما يبدأ سعر NT-17 من 2235 دولار، حيث تتوفر الأجهزة للحجز المسبق اليوم.

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