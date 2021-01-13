الأرصاد تحذر من طقس الخميس

الشارقة - اميمة ياسر - توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد طقس غدا الخميس انخفاض في درجات الحرارة حيث يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس غدا الخميس مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية معتدل على السواحل الشمالية الشرقية ،والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشرقية، بينما سود طقس دافئ على جنوب سيناء والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.



وكشف خبراء الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل على شمال الصعيد، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، وطقس دافئ على جنوب الصعيد والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.

الطقس ليلا

بينما يكون الطقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحري وبارد على السواحل الشمالية وبارد على جنوب سيناءوشديد البرودة على شمال و جنوب الصعيد.

مناطق الأمطار

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد سقوط أمطار متوسطه أمطار خفيفة إلى متوسطة (40% تقريبا)، نشاط رياح مثير للرمال والأتربة، على مناطق من السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري ومناطق من السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة وشمال وجنوب الصعيد، على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، المتوقعة غدا الخميس:

القاهرة 18 11

الإسكندرية 18 12

مطروح 17 12

أسوان 24 11