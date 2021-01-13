تكنولوجيا: Asus تدعم Zephyrus G14 وG15 بسلسلة كرت الشاشة RTX 30 هذا العام #CES2021

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة Asus ترقية جديدة لاثنان من إصدارات الشركة Zephyrus G14 وG15، حيث تدعم Asus الأجهزة بالإصدارات الجديدة من سلسلة كرت الشاشة RTX 30.

كانت شركة NVIDIA قد أشارت في عرضها التقديمي إلى خططها لدعم عدد من أجهزة الحاسب قريباً بسلسلة كرت الشاشة RTX 30، واليوم تقدم Asus في فعاليات CES بالفعل أول إصداراتها من أجهزة الحاسب المميزة بكروت الشاشة من NVIDIA.

وينطلق جهاز Zephyrus G14 من Asus بكرت الشاشة RTX 3060، بينما يأتي Zephyrus G15 مع كرت الشاشة 3080، على أن تتوفر نماذج أخرى من الأجهزة مع سلسلة كرت الشاشة 20.

وتشير التوقعات إلى أن الترقية الجديدة في تكوينات أجهزة Zephyrus G14 وG15 ستؤدي إلى زيادة مستوى تسعير الأجهزة الجديدة، من جانب أخر يأتي جهاز Zephyrus G14 بمعالج AMD Ryzen 9 5900HS والتي تدعم جهاز G15 أيضاً.

كما سيتاح للمستخدمين الإختيار بين شاشة WQHD DCI-P3 في جهاز Zephyrus G14 مع معدل تحديث 120Hz، أو شاشة FHD بمعدل تحديث 144Hz مع نسبة 100% من تغطية ألوان sRGB.

أيضاً يتوفر جهاز G15 بشاشة WQHD بمعدل تحديث 165Hz بإستجابة سريعة 3 مللي ثانية، وتغطية بنسبة 100% من ألوان DCI-P3، ومن المتوقع أن تقدم Asus لاحقاً تفاصيل حول سعر الأجهزة التي تتوفر في الأسواق ما بين مارس وأبريل.

المصدر

اعلان





