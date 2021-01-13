تكنولوجيا: Lutron تقدم مقبس ذكي خارجي يمكنه التعامل مع الأوضاع المناخية #CES2021

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - لقد قدمت شركة Lutron مقبس ذكي خارجي جديد، والميزة الجديدة بهذا المقبس هو انه قادر على التعامل مع أسوأ ما تقدمه الطبيعة من مناخ.

يطلق على المقبس اسم Caseta Outdoor Smart Plug، وهو حاصل على معيار IP65، بمعنى انه قوي بما يكفي لتحمل الأمطار الغزيرة والثلج والغبار. ويتصل المقبس بإعداد الإضاءة الذكية، مما يسمح لك بتوصيل المصابيح والأضواء الخارجية الأخرى.

يمكن للقابس أيضًا أن يتحمل درجات الحرارة القصوى بين -4 درجة فهرنهايت و 140 درجة فهرنهايت، فقد وصفه الشركة بأنه “مقاوم للشمس”.

سيعمل القابس أيضًا مع أي نظام بيئي للمنزل الذكي، فبالإضافة إلى تطبيق Lutron وجهاز التحكم عن بعد Pico، سيتمكن من أخذ أوامر من كل من Amazon Alexa و Apple HomeKit و Google Assistant وأجهزة Ring. وعلاوةً على ذلك، يوفر لك القابس مؤقت ذكي مدمج.

من المتوقع أن تقوم Lutron بشحن Caseta Outdoor Smart Plug في أواخر شهر مارس مقابل 80 دولار.

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