تكنولوجيا: ASUS تطلق جهاز ROG Zephyrus Duo 15 SE بترقية في المعالج وكرت الشاشة #CES2021

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت ASUS في معرض CES عن ترقية جديدة لجهاز ROG Zephyrus Duo 15 SE، حيث تقدم هذا الإصدار بتحسينات في المعالج وكرت الشاشة، مع إختيار في شاشة مميزة بدقة عرض 4K.

يتميز جهاز ROG Zephyrus Duo 15 SE بشاشة مزدوجة بحجم 15.6 إنش في الشاشة الرئيسية، وحجم 14.1 إنش للشاشة الثانوية التي تأتي بتصميم مائل إلى أعلى لوحة المفاتيح والتي تعرف ب ScreenPad Plus، وتدعم تبريد الجهاز بكفاءة أعلى.

وتدعم الشاشة الثانوية في جهاز ROG Zephyrus Duo 15 SE المستخدم في تعدد المهام مع الألعاب، مثل عرض الرسائل، أو الحصول على شريط للأدوات لتقدم الشاشة الرئيسية عرض أفضل في الألعاب.

كما يتوفر جهاز ROG Zephyrus Duo 15 SE بإختيار في شاشة 4K رئيسية، بمعدل تحديث 120 Hz، مع تغطية كاملة لألوان Adobe RGB، كما يتوفر نموذج مميز بشاشة Full HD بمعدل تحديث 300 Hz وإستجابة سريعة عند 3 مللي ثانية.

أيضاً تأتي الأجهزة بميزة دعم تقنية Adaptive-Sync لمطابقة معدل تحديث الإطارات في الشاشة مع معدل إطارات كرت الشاشة، كما تقدم Asus اثنان من الإختيارات في شاشة ScreenPad Plus الثانوية، حيث يأتي النموذج الأول بشاشة مميزة بدقة 4K أو 3840 في 1100 بيكسل، أو نموذج أخر يتميز بدقة 1920 في 550 بيكسل بمعدل تحديث 60 Hz.

كما ينطلق جهاز ROG Zephyrus Duo 15 SE بإختيار في كرت شاشة NVIDIA GeForce RTX 3080 ويدعم 115W، مع ذاكرة فيديو تصل إلى 16 جيجا بايت رام في GDDR6.

أيضاً تقدم ASUS الجهاز برقاقة معالج AMD Ryzen 9 5900HX بعدد 8 من الأنوية، مع 16 thread، وقدرة 50W في كرت الشاشة، مع 90W ووضع Turbo يعمل تلقائياً بسرعة 200 MHz، مع ذاكرة 32 جيجا بايت من DDR4-3200.

كما يأتي الجهاز مع NVM Express PCIe ثنائية مع 4 SSD وRAID 0، لسعة تصل إلى 2 تيرابايت، وينطلق ROG Zephyrus Duo 15 SE بسعر 2900 دولار.

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