تكنولوجيا: أجهزة تلفاز TCL للعام 2021 تدعم دقة 8K وتقنية mini LED الجديدة #CES2021

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت TCL عن جيل جديد من أجهزة التلفاز خلال فعاليات CES لهذا العام، حيث يدعم الجيل الجديد دقة عرض 8K، إلى جانب تقنية mini LED الجديدة في الشاشات.

كانت أجهزة تلفاز TCL المميزة بشاشات LCD من بين أفضل الأجهزة في الأسواق خلال السنوات الماضية، وفي 2021 تطلق الشركة ترقية مميزة لهذه الأجهزة، حيث تنطلق سلسلة أجهزة 6 المتوسطة من الشركة بدعم دقة 8K التي تقدم جودة عرض أفضل 4 مرات أكثر مقارنة بدقة 4K.

كما تؤكد الشركة على أن الأجهزة الجديدة ستدعم بث محتوى بدقة 4K أيضاً في حالة عدم توفر المحتوى المميز بدقة 8K، أيضاً ينطلق الإصدار الأخير من سلسلة أجهزة 6 المتوسطة بالجيل الثاني من تقنية الإضاءة الخلفية mini LED التي تقدم الآن من LG وسامسونج.

أيضاً تقدم TCL الجيل الثالث من تقنية الإضاءة الخلفية mini LED بعنوان OD Zero، حيث يشير Zero إلى المسافة الفاصلة بين طبقات إضاءة mini LED، لذا تتميز الشاشات بتصميم أنحف.

كما تقدم TCL خط إنتاجها من أجهزة XL الذي يتوفر بحجم 85 إنش، إلى جانب نماذج XL من سلسلة 4 التي تدعم دقة 4K في أكبر الشاشات التي تنطلق بسعر 1599 دولار في الربع الأول من هذا العام، بينما تأتي شاشة QLED بميزة إدخال محتوى بمعدل تحديث 120Hz عبر HDMI، ويأتي أعلى إصدار بتقنية mini LED لاحقاً هذا العام.

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