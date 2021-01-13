Honor الصينية تكشف عن شاشة هاتفها الجديد V40 فائقة الحساسية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 13 يناير 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

كشفت شركة الهواتف الصينية ”هونور“ في وقت سابق، عن هاتفها الجديد Honor V40، يوم الإثنين المقبل (18 يناير/ كانون الثاني)، ويعد هذا الهاتف المنتج الأول للشركة المستقلة عن هواوي في عام 2021، والمنتج الأول لها رسميًا.

واليوم، أعلنت شركة ”هونور“ رسميًا لأول مرة عن شاشة هاتفها الأحدث Honor V40، عبر نشر إعلان تشويقي على وسائل التواصل الاجتماعي، كشف عن تجهيز الهاتف المقبل بشاشة فائقة الاستشعار بمستوى شبكية العين مع مليار لون، ما يوفر تجربة ألوان غير مسبوقة.

ووفقًا للأخبار الواردة، فإن هاتف Honor V40 يتبنى شاشة أوليد مقاس 6.72 بوصة بدقة FHD +، وتدعم معدل تحديث 120 هرتز، ويبلغ معدل أخذ عينات للشاشة 300 هرتز، ومجهزة بخاصية التعرف على بصمات الأصابع تحت الشاشة.

ومن حيث التكوين، سيتم تجهيز Honor V40 بمعالج MediaTek Dimensity 1000، وذاكرة عشوائية LPDDR4x بحجم 8 غيغابايت، وذاكرة فلاش UFS2.1 بتنويع تخزيني ما بين 128 و256 غيغابايت، إلى جانب بطارية مدمجة بقوة 4000 مللي أمبير، ويدعم نوعين من الشحن: السريع السلكي 66 وات، واللاسلكي بسرعة 50 وات.

وإضافة إلى ذلك، يأتي الهاتف في الخلف، بوحدة كاميرات رباعية مشابهة لهاتف nova8 من هواوي، حيث توجد وحدة الكاميرا في الزاوية اليسرى العليا من الخلف، بمواصفات 50 ميغا بكسل للكاميرا الرئيسة، بالإضافة إلى كاميرا 8 ميغابكسل فائقة الاتساع، وكاميرا 2 ميغابكسل للماكرو، وكاميرا 2 ميغا بكسل للعمق.