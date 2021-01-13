25 مليون مستخدم جديد لـ”تلغرام” في 3 أيام

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 13 يناير 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

انضم 25 مليون مستخدم جديد خلال الـ 72 ساعة الماضية، وذلك في أعقاب إعلان واتساب عن تغييره لشروط الخصوصية.

وقال مؤسس تطبيق المراسلة المشفرة تلغرام، بافيل دوروف يوم الثلاثاء، أن تلغرام احتل بالفعل المرتبة الثانية في ترتيب التطبيقات الأكثر تنزيلًا بالولايات المتحدة، حيث جاء ذلك بعد أن حجب موقع تويتر حساب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ وأزال كل من أبل وغوغل من متاجر تطبيقاتهما الشبكة بارلير الخاصة بمؤيدي ترامب.

واوضح دوروف، على قناته الشخصية بتلغرام، إن عدد مستخدمي التطبيق كان أكثر من 500 مليون مستخدم نشط شهريًا في الأسابيع الأولى من شهر يناير/ كانون ثانيتل ، لكن ”انضم 25 مليون مستخدم جديد إلى تلغرام في آخر 72 ساعة فقط“.

وتأتي الزيادة الكبيرة في التنزيلات بعد أن أدخلت واتساب، التي تضم أكثر من ملياري مستخدم، تغييرات مثيرة للجدل على شروط الخصوصية الخاصة بها والتي ستسمح لها بمشاركة المزيد من البيانات مع شركتها الأم فيسبوك.

وتابع دوروف ”لم يعد الناس يريدون استبدال خصوصيتهم بخدمات مجانية“، دون أن يشير مباشرة إلى منافسه، كما رأى أن تلغرام أصبح ”أكبر ملجأ“ للباحثين عن منصة اتصالات خاصة وآمنة وأكد للمستخدمين الجدد أن فريقه ”يأخذ هذه المسؤولية على محمل الجد“.

كانت الشروط الجديدة لتطبيق واتساب أثارت انتقادات لأن المستخدمين خارج أوروبا الذين لا يقبلون الشروط الجديدة قبل 8 فبراير/شباط سيتم قطع الخدمة عنهم.

تأسس تلغرام عام 2013 على يد الأخوين بافيل ونيكولاي دوروف، اللذين أسسا أيضًا شبكة التواصل الاجتماعي الروسية فكونتاكتي، كما أنه تطبيق تراسل مشهور بقوة في دول الاتحاد السوفييتي السابق وإيران، ويستخدم في الاتصالات الخاصة ومشاركة المعلومات والأخبار.