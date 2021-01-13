يوتيوب يحذف فيديو لترامب ويحظره من نشر مقاطع جديدة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 13 يناير 2021 10:16 صباحاً - منذ 3 ساعات

تواصل مواقع التواصل الاجتماعي حملتها ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، فبعد أيام على إعلان “تويتر” إغلاق حساب ترامب، كشف موقع “أكسيوس” أن “يوتيوب” أعلن سيره على ذات الطريق.

ووفق “أكسيوس”، فإن “يوتيوب” أزال مقطع فيديو لترامب، كما قام بحظره من نشر مقاطع جديدة لأسبوع.

وبحسب بيان صادر عن “يوتيوب” فقد تمت “إزالة المحتوى الجديد الذي تم تحميله على قناة دونالد ترامب لانتهاكه سياستنا”.

ولفت “يوتيوب” إلى أنه “قمنا بتقديم إنذار أول وتم منع دونالد ترامب من تحميل أي مواد لمدة 7 أيام”، مضيفا: “قمنا بتعطيل التعليقات لأجل غير مسمى لمخاوف تتعلق بالسلامة”.

وكانت شركة “تويتر” قد قالت في التاسع من يناير، إنها أوقفت حساب ترامب نهائيا بسبب خطر المزيد من التحريض على العنف، على حد وصفها.

وقالت الشركة: “بعد المراجعة الدقيقة للتغريدات الأخيرة لحساب دونالد ترامب والظروف المحيطة بها، أوقفنا الحساب نهائيا بسبب خطر حدوث مزيد من التحريض على العنف”.

وقال تويتر في بيانه إنه “بعد مراجعة وثيقة للتغريدات الأخيرة من حساب ترامب الشخصي @realDonaldTrump والسياق المحيط بها – وعلى وجه التحديد الكيفية التي تم تلقيها وتفسيرها على تويتر وخارجه – قمنا بتعليق الحساب بشكل دائم بسبب الخطر من حدوث المزيد من التحريض على العنف”.

وأضاف البيان: “وفي سياق الأحداث المروعة التي وقعت هذا الأسبوع، أوضحنا أن انتهاكات إضافية لقواعد تويتر من المحتمل أن تؤدي إلى أن ينحى إلى هذا المسار، أي التحريض على العنف”.