تكنولوجيا: أعلنت Linksys عن نظام mesh بتقنية WiFi 6E وسعر يبدأ من 450 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت Linksys نظام mesh بتقنية WiFi 6E في فعاليات معرض CES 2021، حيث يأتي AXE8400 بميزة تغطية 3000 قدم مربع.

تنضم شركة Linksys للشركات المطورة لأجهزة الراوتر بتقنية WiFi 6E، حيث تقدم الشركة جهاز Linksys AXE8400 بعدد ثلاثة من نطاقات بتردد 2.4GHz، و5GHz وأيضاً 6GHz.

وتؤكد Linksys على أن كل وحدة من أجهزة راوتر Linksys AXE8400 ستدعم تغطية مساحة 3000 قدم، كما يضم الجهاز منفذ WAN بسرعة 5 جيجابت في الثانية، ومنفذ USB 3.0، وعدد 4 من منافذ Gigabit LAN.

ويمكن لنظام mesh الذي يتضمن أكثر من وحدة من راوتر Linksys AXE8400 أن يدعم إتصال عدد 65 جهاز، أيضاً يمكن ضبط إعدادات الراوتر عبر تطبيق AXE8400، كما يدعم العمل مع أجهزة Linksys الأخرى.

أيضاً يدعم جهاز الرواتر Networking Pro 1210 مع سرعة تصل إلى 8.4 جيجابت في الثانية، وإستجابة سريعة مع خفض زمن الإنتقال في تقنية الواقع الإفتراضي.

ومن المقرر أن يتوفر AXE8400 في سوق الولايات المتحدة بدءاً من ربيع أو صيف هذا العام بسعر 450 دولار، كما يأتي النظام المكون من اثنان من الوحدات بسعر 850 دولار، بينما ينطلق النظام المكون من ثلاثة من الوحدات بسعر 1200 دولار.

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