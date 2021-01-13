تكنولوجيا: Razer تطور نموذج لقناع N95 بإضاءة Chroma RGB LED في معرض #CES2021

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت Razer خلال فعاليات معرض #CES2021 عن نموذج لقناع N95 الذي ينطلق بإضاءة Chroma RGB LED، كما أكدت

Razer في إعلانها على أنها صممت أصغر قناع للوجه في العالم.

طور قناع N95 في Razer بنموذج برمز Hazel، حيث تقدم القناع بتصميم لامع مقاوم للماء، والخدش، حيث صمم القناع من البلاستيك المعاد تدويره.

كما يتميز قناع N95 بتصميم شفاف يمكن من خلاله متابعة حركة شفاه المستخدم أثناء الحديث، إلا أن Razer لم تحدد في الوقت الحالي سعر هذا القناع وموعد توفره في الأسواق.

أيضاً لم يعتمد قناع N95 في أي من الجهات المختصة قبل بدء الإنتاج الضخم، إلا أن Razer أكدت في تصريحاتها على أن القناع يطور عبر فريق من العلماء والأطباء، كما يتضمن القناع اثنان من الأجزاء التي تدعم التهوية عبر أجهزة مخصصة ونشطة تعمل على تنقية الهواء من95 % من الجسيمات.

كما تتضمن أجهزة التهوية في قناع N95 ميكروفونات ومكبر صوتي، أيضاً يأتي القناع بإضاءة بألوان Chroma RGB LED، ومن المتوقع أن يأتي القناع بصندوق للشحن لتعقيم القناع عند إنتقاله للتنفيذ.

ولقد إستعرضت Razer في فعاليات CES أيضاً مقعد مخصص للألعاب في نموذج يعرف بمشروع Brooklyn الذي يأتي بأدوات لمس مدمجة، مع شاشة OLED، والذي يدعم كافة أدوات الإدخال الخاصة بالألعاب.

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