تكنولوجيا: AMD تطلق سلسلة معالجات Ryzen 5000 لدعم أجهزة الحاسب المحمول #CES2021

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تنطلق سلسلة معالجات Ryzen 5000 من AMD لدعم الجيل القادم من أجهزة الحاسب المحمول المميزة بتصميم نحيف بآداء أفضل، وعمر بطارية أكثر من 20 ساعة.

كانت شركة AMD قد أطلقت سلسلة Ryzen 5000 لأجهزة الحاسب المكتبي بآداء وتحسينات لدعم الألعاب، ومن جديد تستعد الشركة لمنافسة إنتل من خلال معالجات Ryzen 5000 في سلسلة H التي تدعم أجهزة الحاسب المحمول المخصصة للاعبين أو منشأي المحتوى، وسلسلة U التي تدعم أجهزة الحاسب المحمول فائقة النحافة.

وترتكز سلسلة معالجات U وأيضاً سلسلة H على معمارية Zen 3 بدقة تصنيع 7 نانومتر، التي تدعم المعالجات بآداء أفضل، مع عمر أطول للبطارية.

أيضاً تأتي الإصدارات المميزة من السلسلة Ryzen 9 5980HX و 5980HS بعدد 8 من الأنوية وعدد 16 من المسارات، مع سرعة تصل إلى 4.8 GHz، وبقدرة أعلى من 45W في رقاقة Ryzen 9 5980HX و35W في رقاقة.

ويستهدف كلا المعالجين دعم المستخدمين من المحترفين من منشأي المحتوى وأيضاً مصممي الألعاب، كما يسمح برفع تردد التشغيل في بعض الأنظمة.

أيضاً قدمت AMD معالجات Ryzen 9 5900HX/HS، و Ryzen 7 5800H/HS، وأيضاً Ryzen 5 5600H/HS مع قدرة 35w لنماذج HS من المعالجات، و45Plus/45 لنماذج HX/H من المعالجات، وتضم هذه الإصدارات عدد 8 من الأنوية، و16 thread، أو عدد6 من الأنوية مع 12 thread.

كما تخطط AMD لدعم أجهزة الحاسب المحمول المخصصة للألعاب برقاقة Ryzen 5980HS التي تأتي بآداء يتخطى رقاقة إنتل Core i9-10980HK، ومن المقرر أن تقدم Ryzen 9 5900HX آداء أفضل بنسبة 14% من رقاقة i9-10980HK في الألعاب، وآداء أفضل بنسبة 37% في وحدة المعالجة.

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