تكنولوجيا: AMD تعلن عن معالجات Ryzen 5800 و5900 في فعاليات #CES2021

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت AMD عن أحدث إصدارات الشركة من معالجات Ryzen، حيث قدمت خلال معرض CES معالج Ryzen 5800 وأيضاً 5900، التي تأتي مدمجة مسبقاً في الجيل القادم من أجهزة الحاسب.

تتميز سلسلة معالجات Ryzen 5000 من AMD بآداء سريع، واليوم تقدم شركة AMD الإصدارات الجديدة من معالجات Ryzen 7 5800، وRyzen 9 5900 بقدرة 65W TDP، حيث تستهدف المعالجات الجديدة دعم الجيل القادم من أجهزة الحاسب المكتبي المميزة بالحجم الصغير.

وتضم معالجات Ryzen 7 5800، وRyzen 9 5900 عدد 8 و12 من الأنوية، كما ترتكز المعالجات على معمارية Zen 3، مع إستهلاك أقل للطاقة.

ولقد أشارت AMD إلى أن هذه المعالجات لن تتوفر للشراء بشكل مستقل، حيث تأتي مدمجة مسبقاً في أنظمة الحاسب المكتبي المميزة بالحجم الصغير، حيث تدعم AMD الكثير من أجهزة الحاسب بالفعل.

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