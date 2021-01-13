تكنولوجيا: Asus تكشف عن لوحة مفاتيح ميكانيكية وفارة لاسلكية للألعاب #CES2021

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Asus خلال فعاليات معرض CES عن لوحة مفاتيح ميكانيكة تنطلق بعنوان ROG Claymore II، مع فارة بتصميم لاسلكية بعنوان ROG Gladius III.

تنطلق لوحة المفاتيح الميكانيكة ROG Claymore II بتصميم يدعم اللاعبين، حيث تضم مفاتيح macro قابلة للتخصيص، كما تأتي لوحة ROG Claymore II بإضاءة ROG خلفية لكل مفتاح بشكل مستقل.

وتتميز لوحة المفاتيح الميكانية ROG Claymore II بمفاتيح ضوئية ROG RX Blue أو Red optical والتي تدعم حتى 100 مليون ضغطة مفتاح، كما تأتي اللوحة الرقمية بتصميم قابل للإنفصال عن اللوحة الرئيسية التي تتحول إلى شاشة Claymore II 80، وتدعم توفير المساحة .

أيضاً تدعم ROG Claymore II الإتصال عبر كابل USB-C أو لاسلكياً عبر 2.4 عبر تردد جيجا هرتز، وتضم قدرة بطارية تصل إلى 40 ساعة، على أن تنطلق لوحة المفاتيح الميكانيكة في الربع الثاني من 2021.

أيضاً قدمت Asus فارة الألعاب ROG Gladius III mouse المخصصة للألعاب، بتصميم يحاكي Razer DeathAdder V2، وتدعم حتى 19000 نقطة، كما تدعم الإتصال لاسلكياً أو عبر الاسلاك المخصصة، كما تدعم فارة Asus ROG Gladius III إستبدال المفاتيح، كما تكشف Asus لاحقاً عن سعر هذه الإصدارات.

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