جنرال موتورز تكشف عن شاحنة التوصيل الكهربائية

دبي - يزن راشد - أعلنت شركة جنرال موتورز عن فصل النشاط التجاري للتسليم والخدمات اللوجستية وجعلها تتبع للشركة الجديدة المسماة BrightDrop، التي ستكون منتجاتها الأولى عبارة عن شاحنة التوصيل الكهربائية والمنصة النقالة الكهربائية.

ومن المقرر إطلاق كلتا المركبتين، اللتين يتم تشغيلهما بواسطة منصة بطاريات Ultium من جنرال موتورز، هذا العام.

ويأتي الإعلان عن أعمال الخدمات اللوجستية الجديدة في الوقت الذي تخضع فيه جنرال موتورز لعملية محورية ضخمة بقيمة 27 مليار دولار لدخول مجال تصنيع السيارات الكهربائية وتصميمها.

وكشفت جنرال موتورز، وهي الشركة الكبرى لصناعة السيارات في أمريكا الشمالية، عن شعار جديد كجزء من إعادة تصميم العلامة التجارية الشاملة.

وكانت جنرال موتورز متخلفة عن شركة تيسلا وغيرها من الشركات المصنعة للسيارات الكهربائية، حيث تحاول إقناع مستثمريها بأن لديها فهمًا راسخًا لمستقبل النقل الذي يعمل بالطاقة الكهربائية.

وتمثل شركة BrightDrop جزءًا رئيسيًا من هذا المحور، حيث من المتوقع أن تصل مئات الآلاف من شاحنات التوصيل الكهربائية إلى الطريق في السنوات القادمة.

ومن المفترض أن تكون المركبة الأولى يتم طرحها تحت العلامة التجارية BrightDrop عبارة عن المنصة النقالة الكهربائية المسماة EP1، التي تٌستخدم لنقل الطرود من سيارة التوصيل إلى باب العميل.

وتسير المنصة النقالة الكهربائية بسرعة قصوى تبلغ 4.8 كيلومتر في الساعة، ويمكن الحفاظ على الطرود داخلها، وذلك لأنها تأتي مع رفوف قابلة للتعديل وأبواب قابلة للقفل على شكل خزانة.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تحمل المنصة النقالة الكهربائية EP1 ما يصل إلى 0.6 مترًا مكعبًا من البضائع، بينما تبلغ حمولتها 90 كيلوجرام.

وتهدف المنصة النقالة الكهربائية EP1 إلى معالجة المشكلة التي تظهر في الوقت الحالي بشأن مسألة تسليم الطرود، حيث غالبًا ما تتناثر الطرود على أرصفة المدينة بشكل عشوائي وغير آمن.

ودخلت جنرال موتورز في شراكة مع FedEx Express في برنامج تجريبي العام الماضي لاختبار EP1، وسمح استخدام المنصة النقالة الكهربائية لعمال FedEx بالتعامل مع 25 في المئة من الطرود الإضافية يوميًا.

ويمكن للمنصة النقالة الكهربائية EP1 نقل البضائع بكفاءة أكبر ضمن المسافات القصيرة، ويبدأ إنتاجها في أوائل عام 2021.

ومن المفترض أن تكون المركبة الثانية التي يتم طرحها تحت العلامة التجارية BrightDrop عبارة عن شاحنة التوصيل الكهربائية المسماة EV600، التي تسير لمسافة 400 كيلومتر مع 17 مترًا مكعبًا من مساحة الشحن ويبلغ وزن السيارة الإجمالي 4535 كيلوجرام.

وسيكون لها معدل شحن يصل إلى 170 ميلاً في الساعة عند توصيلها بالشاحن السريع بقدرة 120 كيلوواط.

وتدخل هذه السيارة حيز الإنتاج في أواخر عام 2021، مع تسليم المركبات الأولى بحلول نهاية العام.

وتشمل BrightDrop EV600 نظامًا للأمان مزودًا بأجهزة استشعار الحركة للمساعدة في الحفاظ على منطقة الشحن آمنة.

كما تشمل الميزات الأخرى الأبواب الأمامية المنزلقة، والممرات الواسعة للمقصورة، وباب حاجز الشحن الكبير الذي يفتح تلقائيًا.

وتأتي المركبات التجارية بعدد من ميزات مساعدة السائق المتقدمة، بما في ذلك الكشف عن النقطة العمياء، والحفاظ على المسار، والركن الأمامي والخلفي.

ومن المؤكد أن تكون شاشة المعلومات والترفيه الرقمية الكبيرة بقياس 13.4 إنشًا هي محور التصميم الداخلي.

وتقدم BrightDrop أيضًا مجموعة من البرامج للعملاء الذين يشترون مركباتها التجارية الجديدة، ويمكن للعملاء تتبع موقع كل منصة من منصات EP1، وقفل وفتح كل منصة عن بعد، ومراقبة حالة البطارية.

وتحصل شاحنة التوصيل الكهربائية EV600 أيضًا على ميزات مراقبة حالة البطارية والموقع، بالإضافة إلى التدريب على سلامة السائق، وتسجيل الحوادث، والتشخيصات عن بعد، وتنبيهات السلامة، ورؤى الصيانة التنبؤية، والتحديثات عبر الهواء.