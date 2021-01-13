لينوفو تعلن عن أنحف حاسب ThinkPad X1

دبي - يزن راشد - أعلنت شركة لينوفو عن مجموعة من الإضافات إلى خط ThinkPad، بما في ذلك الحاسب الجديد القابل للتحويل ThinkPad X1 Titanium Yoga.

ويتم تغطية ThinkPad X1 Titanium Yoga القابل للتحويل بما تسميه لينوفو مادة التيتانيوم، ويبلغ سمكه 0.45 إنشً (11.5 مم) فقط، إلى جانب دعم Dolby Vision HDR ونظام مكبرات الصوت Dolby Atmos.

كما أن لديه شاشة ذات طاقة منخفضة تعمل باللمس بدقة 2K وبنسبة العرض إلى الارتفاع 3:2، التي يصل سطوعها إلى 450 شمعة في المتر المربع الواحد.

ومن خلال الانضمام إلى Dolby Vision ونظام مكبرات الصوت Dolby Atmos، يعد الحاسب من الحواسيب المحمولة الأولى في العالم الداعمة لتقنية Dolby Voice، التي توفر تجربة مؤتمرات تبدو طبيعية أكثر، وتقلل من إجهاد المستمع، وتبدو واضحة، وذلك لجعل الاجتماعات أكثر إنتاجية.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن ThinkPad X1 Titanium Yoga مدعوم بأحدث معالجات Intel Core i7 vPro من الجيل الحادي عشر، وهو معتمد من Intel Evo، مما يعني أن إنتل تضمن أدائه وميزاته وعمر البطارية.

ويمكنك تهيئته بذاكرة تصل إلى 16 جيجابايت و 1 تيرابايت من تخزين PCIe SSD، ويتضمن اتصال 5G ومنفذين Thunderbolt 4، ويبدأ سعره من 1900 دولار، ويجب أن تكون قادرًا على شرائه هذا الشهر.

وأضافت لينوفو عددًا قليلاً من أجهزة ThinkPad الأخرى إلى مجموعتها هذا العام، وتعد أجهزة الجيل التاسع من ThinkPad X1 Carbon وأجهزة الجيل السادس من ThinkPad X1 Yoga بمثابة أجهزة حواسيب محمولة معاد تصميمها بالكامل.

وتقدم هذه الحواسيب تجارب المستخدم المحسنة المبنية على الشاشات بنسبة العرض إلى الارتفاع البالغة 16:10 مع ميزة الإضاءة الزرقاء المنخفضة، وقارئ بصمات الأصابع المدمج في زر الطاقة وتجارب الرؤية الحاسوبية الجديدة التي يدعمها مستشعر الكشف عن الوجود البشري لتعزيز الأمن وسهولة الاستخدام.

ويتضمن الجيل التاسع من ThinkPad X1 Carbon فتحة تهوية خلفية، بالإضافة إلى لوحة لمس أوسع وبطارية أكبر من الجيل السابق، وسيكون متاحًا بسعر يبدأ من 1430 دولار في شهر فبراير 2021.

فيما يحتوي الجيل السادس من ThinkPad X1 Yoga على بطارية أكبر ولوحة لمس أوسع، وسيكون متاحًا أيضًا في شهر فبراير، بسعر يبدأ من 1570 دولار.