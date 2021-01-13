Linksys تقدم موجه الشبكة المتداخلة AXE8400

دبي - يزن راشد - أصبحت خدمة الاشتراك Linksys Aware التابعة لشركة Linksys – التي تستخدم أنظمة الشبكة اللاسلكية المتداخلة لاكتشاف الحركة في منزلك – أكثر ذكاءً مع التحديث الجديد الذي يسمح لأجهزة التوجيه باستخدام الإنترنت للاتصال بالمنتجات المنزلية الذكية الثابتة الأخرى لتتبع الحركة في منزلك بشكل أكثر دقة.

ويكتشف نظام استشعار الحركة Linksys Aware الأصلي كيف ترتد إشارات الشبكة اللاسلكية حول منزلك بين أجهزة التوجيه في نظام الشبكة المتداخلة.

وتتداخل الحركة بشكل طبيعي مع تلك الإشارات، مما يسمح لأجهزة التوجيه بالعمل بصفتها إعدادًا لاستشعار الحركة دون الحاجة إلى أي أجهزة إضافية.

وتضيف Linksys الآن الدعم للاستفادة من منتجات المنزل الذكي الأخرى المتصلة بالإنترنت، مثل: مكبرات الصوت والمفاتيح الذكية وأجهزة تنظيم الحرارة، لتكون بمثابة نقاط اتصال إضافية، مما يسمح لنظام استشعار الحركة بالعمل في منطقة أكبر وتعيين مواقع أكثر تحديدًا حيث يتم اكتشاف الحركة.

ومع التحديث الجديد، يمكن للمستخدمين معرفة وقت اكتشاف الحركة بالقرب من جهاز معين، مثل: Apple TV في غرفة المعيشة أو القابس الذكي في الردهة.

وبالنظر إلى أن الإعداد يعتمد فقط على اتصالات الإنترنت الحالية، فيجب أن يعمل مع معظم أجهزة الجهات الخارجية دون الحاجة إلى أي تحديثات للبرامج، ويتيح لك تطبيق Linksys معرفة الأجهزة المتوافقة.

ويتم طرح تحديث Linksys Aware في الولايات المتحدة في شهر مارس أو شهر أبريل، مع إصدارات إضافية قادمة إلى بقية العالم في الأشهر التالية.

ويظل السعر محددًا عند 2.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا أو 24.99 دولارًا سنويًا، مع خيار الإصدار التجريبي المجاني لمدة 90 يومًا.

وإلى جانب الميزات المحدثة لخدمة Linksys Aware، فقد أعلنت الشركة أيضًا عن نظام التوجيه للشبكة المتداخلة الجديد AXE8400، وهو نظامها الأول الداعم لمعيار Wi-Fi 6E.

وتم تصميم AXE8400 للعملاء الذين يستخدمون الشبكة اللاسلكية بشكل كبير، وليس للعملاء المبتدئين، ويأتي الجهاز بسعر 450 دولار للجهاز الواحد، و 850 دولار للجهازين، و 1200 دولار لثلاثة أجهزة.

ويمثل كل جهاز من AXE8400 موجهًا ثلاثي الموجات يدعم شبكات 2.4 جيجاهرتز و 5 جيجاهرتز و 6 جيجاهرتز، ويمكن أن يغطي ما يصل إلى 3000 قدم مربع.

ويوجد منفذ WAN بسرعة 5 جيجابت في الثانية، إلى جانب أربعة منافذ LAN إضافية بسرعة 1 جيجابت في الثانية ومنفذ USB 3.0.

وتقول شركة Linksys: إن AXE8400 يجب أن يكون قادرًا على التعامل بشكل مريح مع أكثر من 65 جهازًا تشترك جميعها في النطاق الترددي نفسه في الوقت نفسه.

ويتوافق AXE8400 أيضًا مع موجهات الشبكة الذكية المتداخلة الأخرى من Linksys، لذا يمكنك إضافته إلى الإعداد الحالي للشبكة إذا كنت أحد عملاء Linksys.