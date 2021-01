إل جي تعزز الرياضات الإلكترونية عبر شاشات UltraGear

دبي - يزن راشد - عادت شركة إل جي لتثبت حضورها مرة أخرى في صناعة الرياضات الإلكترونية العالمية السريعة النمو من خلال الشراكة مع Gen.G، إحدى مؤسسات الرياضات الإلكترونية الكبرى في العالم.

وتتعاون إل جي مع Gen.G لتطوير مشهد الرياضات الإلكترونية على المستوى الدولي بمساعدة شاشات الألعاب UltraGear الرائدة في فئتها من إل جي.

واحتلت Gen.G المرتبة السادسة في قائمة Forbes لشركات الرياضات الإلكترونية الأهم لعام 2020، وهي تمتلك وتدير ثمانية فرق محترفة من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية والصين، التي تُعتبر على نطاق واسع أسواق الرياضات الإلكترونية المهمة في العالم.

ويتخصص كل فريق في لعبة متعددة اللاعبين تحظى بشعبية كبيرة، مثل: League of Legends و Overwatch و PlayerUnknown’s Battlegrounds.

وتدير Gen.G أيضًا أكاديمية Gen.G العالمية التي توفر برامج تعليمية مبتكرة للرياضات الإلكترونية وتعزز تطوير قادة صناعة الألعاب والرياضات الإلكترونية في المستقبل من خلال مؤسسة Gen.G.

إل جي سمعة قوية بين اللاعبين بسبب تشكيلتها من شاشات الألعاب UltraGear، وتسمح الشراكة مع Gen.G لشركة إل جي بإظهار دعمها لمجتمع الألعاب.

وتوفر شاشات UltraGear من إل جي جودة الصورة والسرعة والميزات اللازمة لتحقيق أقصى استفادة من أحدث ألعاب أجهزة الحاسب ومنصات الألعاب مع شاشة العرض بدقة 4K الأولى في العالم الداعمة لتقنية العرض Nano IPS مع وقت استجابة يبلغ 1 ميلي ثانية.

وقال (كريس بارك) Chris Park، الرئيس التنفيذي لشركة Gen.G: نتطلع إلى تقديم تجربة اللعب المثالية ليس فقط للاعبين المحترفين ولكن لعشاق الألعاب في جميع أنحاء العالم مع وجود علامة تجارية مثل LG UltraGear كشريك لنا.

وأضاف: استنادًا إلى أهدافنا وقيمنا المشتركة، فنحن متحمسون للإمكانيات المتنوعة التي يوفرها هذا التعاون لمعجبينا وعملائنا.

فيما قال (جانغ إيك هوان) Jang Ik-hwan، نائب الرئيس الأول ورئيس وحدة أعمال تكنولوجيا المعلومات في شركة إل جي للحلول التجارية للإلكترونيات: تتيح هذه الشراكة لشركة إل جي الفرصة لدعم مجتمع الألعاب بنشاط بينما تتيح تشكيلة LG UltraGear المتميزة لعام 2021 للاعبي Gen.G المتميزين إظهار أفضل ما لديهم.

وأضاف: نحن فخورون بأن نلعب دورًا في دعم نمو عالم الرياضات الإلكترونية وتقديم تجربة اللعب الأفضل من خلال شاشات الألعاب الاستثنائية الخاصة بنا.