Belkin تعلن عن منصة الشحن MagSafe الثانية

دبي - يزن راشد - أعلنت شركة Belkin خلال فعاليات معرض CES 2021 عن شاحنها اللاسلكي الجديد BoostCharge Pro الداعم لمعيار الشحن MagSafe، الذي يأتي بسعر 100 دولار.

ومنذ أن كشفت شركة آبل عن معيارها الجديد للشحن MagSafe، كانت أجهزة الشحن اللاسلكية المعتمدة رسميًا التي تستخدم هذا المعيار قليلة ومتباعدة، لكن شركة Belkin تحاول تغيير هذا الأمر.

وعلى غرار الشاحن اللاسلكي BoostCharge Pro الداعم لمعيار MagSafe، يمكن للشاحن اللاسلكي الجديد شحن منتجين بدلاً من ثلاثة.

ويوفر الجهاز الآن لوحة MagSafe فقط وشاحن Qi منتظم لأجهزة AirPods أو أي جهاز آخر يناسبها، مع إسقاط شاحن Apple Watch الموجود في منصة الشحن السابقة.

ومثل الشاحن اللاسلكي BoostCharge Pro، فإن الشاحن الجديد هو جهاز MagSafe رسمي معتمد من برنامج آبل المسمى MFi، مما يعني أنه أحد الخيارات القليلة المتاحة للاستفادة من شاحن MagSafe اللاسلكي الأسرع بقدرة 15 واط.

ويوفر الشاحن شحنًا بقدرة 15 واط لأجهزة iPhone 12 و iPhone 12 mini و iPhone 12 Pro و iPhone 12 Pro Max، ويتضمن لوحة شحن محسنة لأجهزة AirPods Pro و AirPods مع علبة الشحن اللاسلكية من الجيل الثاني.

من المقرر إطلاق الشاحن اللاسلكي الجديد BoostCharge Pro MagSafe في وقت لاحق من هذا العام في شهر مارس أو شهر أبريل، عندما يكون متاحًا عبر مواقع الويب الخاصة بشركتي آبل و Belkin.

وإلى جانب الشاحن اللاسلكي الجديد، أعلنت Belkin أيضًا عن مجموعتها الثانية من سماعات الأذن اللاسلكية Soundform Freedom، حيث كانت سماعات Soundform الأصلية تأتي بسعر 60 دولار.

وتطمح Belkin إلى تحقيق مستويات أعلى مع سماعات Soundform Freedom، حيث تتميز السماعات الجديدة بعمر بطارية أفضل يصل إلى ثماني ساعات، مع 20 ساعة إضافية في الحافظة، وشحن USB-C، وعزل محسن لضوضاء الخلفية، وذلك بالرغم من عدم وجود ميزة الإلغاء النشط للضوضاء.

والجدير بالذكر أن سماعات الأذن Soundform Freedom ستكون أيضًا واحدة من منتجات الجهات الخارجية الأولى التي تعمل مع شبكة Find My من آبل، وهو شيء أعلنت آبل أنها تقدمه بصفته خيارًا في العام الماضي.

وعلى غرار أجهزة AirPods الخاصة بشركة آبل، يمكنك استخدام تطبيق Find My عبر أجهزة آيفون وماك لتحديد موقع سماعات الرأس المفقودة باستخدام شبكة التعهيد الجماعي نفسها لمنتجات آبل التي يمكن لأجهزة آبل استخدامها.

وتوفر سماعات الأذن Soundform Freedom أيضًا شحن Qi و USB-C وأطراف أذن قابلة للتبديل، وهي مصنفة وفقًا لمعيار IPX5 لمقاومة رذاذ الماء.

ولم تعلن Belkin بعد عن السعر، لكنها ستكون متاحة للشراء في وقت ما في شهر مارس أو شهر أبريل.