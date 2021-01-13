تكنولوجيا: أول جهاز راوتر بتقنية WiFi 6E من Netgear يدعم البث بكفاءة أعلى #CES2021

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت Netgear خلال معرض CES 2021 أول أجهزة الراوتر المطورة من الشركة بتقنية WiFi 6E، كما ينطلق جهاز Netgear Nighthawk RAXE500 بسعر 599 دولار.

تتجه العديد من الشركات المطورة لأجهزة الراوتر لتبني تقنية WiFi 6E الجديدة، وتعد شركة Netgear أحدث الشركات المطورة لأجهزة الراوتر المميزة بنقنية WiFi 6E، وثلاثة من الهوائيات، ودعم تردد 2.4 و5 GHz.

يمكن لجهاز راوتر Netgear Nighthawk RAXE500 أن يدعم إتصال أجهزة التلفاز الذكية، والأدوات المنزلية الذكية، كما يضم الجهاز 5 من منافذ gigabit، مع انثان من منافذ USB 3.0 لدعم إتصال بالأسلاك، كما يتضمن الجهاز معالج رباعي الأنوية بسرعة 1.8 GHz.

أيضاً من المقرر أن يدعم جهاز Netgear Nighthawk RAXE500 إمكانية الوصول حتى 59 من القنوات، ويدعم جهاز الراوتر البث بدقة 8K، أو إتصال تقنية الواقع الإفتراضي لاسلكياً، ومن المقرر أن ينطلق جهاز راوتر Netgear Nighthawk RAXE500 للبيع في ربيع هذا العام بسعر 599 دولار.

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