تكنولوجيا: لينوفو تطلق جهاز ThinkBook Plus مع شاشة E Ink ثانوية وسعر 1549 دولار #CES2021

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة لينوفو ThinkBook Plus خلال فعاليات معرض CES بشاشة E Ink ثانوية بحجم 12 إنش، مع شاشة رئيسية بحجم 13.3 إنش ودقة عرض 2560 في 1600 بيكسل.

أضافت شركة لينوفو تحسينات في واجهة جهاز ThinkBook Plus، التي تأتي بتصميم جديد، مع تركيز أكبر على إدارة التقويم والرسائل الورادة من خلال إختصارات وأدوات مخصصة في الشاشة الرئيسية، مع أدوات تدعم إطلاق التطبيقات الإنتاجية بشكل سريع، والتي تشمل مجموعة تطبيقات Office من مايكروسوفت.

كما يدعم جهاز ThinkBook Plus قلم stylus لتدوين الملاحظات أو الرسم على الشاشة الثانوية، كما يدعم الجهاز تخزين قلم stylus داخل شاشة الجهاز، أيضاً يمكن للقلم دعم إطلاق بعض التطبيقات عند إخراجه مباشرة.

ويأتي الجهاز بتكوينات تصل إلى الجيل 11 من معالجات إنتل Core i7، وسعة تخزين تصل إلى 1 تيرابايت، وذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام، مع UHD مدمجة، ويدعم الجهاز تقنية WiFi 6.

ويضم جهاز ThinkBook Plus 2 مكبرات Harman Kardon الصوتية ستريو بقدرة 2W، مع اثنان من Thunderbolt 4، ومنافذ USB-C، كما تشير لينوفو إلى أن الجهاز يدعم عمر شحن يصل إلى 15 ساعة، مع بطارية بقدرة 53Whr، أيضاً مع إستخدام شاشة E Ink فقط يستمر الجهاز بعمر شحن يصل إلى 24 ساعة.

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