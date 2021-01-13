"الأرصاد" تحذر المواطنين من تخفيف الملابس بسبب التقلبات الجوية وتؤكد: الشتاء قادم

الشارقة - اميمة ياسر - وجه الدكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات والتحاليل الجوية بهيئة الأرصاد،تحذير شديد للمواطنين من تخفيف الملابس الثقيلة، وعدم الانخداع فى درجات الحرارة، مؤكدا أن الشتاء قادم، وأن درجة الحرارة ستصل إلى 19 درجة يوم الخميس المقبل.

وأضاف"شاهين" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث فى مصر" المذاع عبر فضائية "MBC مصر" أنه مع بداية الغد تبدأ الكتلة الهوائية المؤثرة بالتغير حيث تتأثر البلاد برياح جنوبية غربية نشطة مثيرة للأتربة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

وتابع: ظهور السحب المتوسطة والمنخفضة على السواحل الغربية وشمال الدلتا بعد مرور الجبهة الباردة ظهرا يصاحبها سقوط أمطار خفيفة.

كانت قد أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الأربعاء، حيث من المتوقع أن يسود طقس مائل للدفء على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وسيناء دافئا على السواحل الشمالية نهارا، بارد على الصعيد والقاهرة الوجه البحرى ليلا.