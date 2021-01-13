تكنولوجيا: LG تطلق الجيل الجديد من أجهزة تلفاز OLED للعام 2021 بسطوع أعلى #CES2021

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت LG النقاب عن جيل جديد من أجهزة التلفاز المتوسطة المميزة بشاشات OLED للعام 2021، والتي تتميز بسطوع ودقة ووضح أعلى.

تنطلق أجهزة OLED المتوسطة من LG في فعاليات معرض CES للعام 2021، حيث تدعم LG هذه الإصدارات بتحسينات في جودة الصورة، مع إدراك المشهد بتقنية الذكاء الإصطناعي.

وتعالج الإصدارات الجديدة من أجهزة التلفاز المميزة بشاشات OLED مشكلة سطوع الشاشة، حيث تأتي السلسلة الجديدة بسطوع أعلى.

أيضاً قدمت LG سلسلة أجهزة تلفاز C1 المميزة بشاشات OLED، حيث تأتي الأجهزة بحجم شاشة يبدأ من 48 إنش وصولاً إلى حجم 83 إنش، كما يتوفر حامل “Gallery Mount” للأجهزة.

كما تأتي أجهزة تلفاز G1 مع الجيل الرابع من معالج Alpha 9 الجديد بتقنية الذكاء الإصطناعي، لدعم تحسين جودة الصورة وفقاً للمحتوى الذي يعرض على الشاشة، كما تدعم أجهزة التلفاز ميزة AI Picture Pro التي تعمل على تحليل المشهد وتحسين جودة الصورة عند إدراك المشهد.

أيضاً تنطلق سلسلة C1 و G1 من أجهزة التلفاز مع تقنية LG للصوتيات Sound Pro، التي تدعم إنتاج صوت محيطي 5.1.2 متعدد الإتجاهات، أيضاً تتضمن الأجهزة مكبرات صوتية مدمجة، كما تعمل على ضبط مستوى الصوتيات بشكل تلقائي عند تغيير القنوات.

كما تأتي أجهزة تلفاز OLED من LG بنظام webOS 6.0 الذكي، مع تحديث واجهة المستخدم، ودعم تقنية NFC، مع محرك ThinQ AI، ودعم التحكم بالأوامر الصوتية عبر مساعد جوجل الرقمي أو مساعد Alexa من أمازون.

أيضاً تقدم LG تجربة أفضل للألعاب مع Game Optimizer التي تدعم الشاشة في الإستجابة السريعة عند 1 مللي ثانية، كما تأتي الشاشة بأربعة من منافذ HDMI 2.1، ودعم تقنيات G-Sync، وFreeSync، مع معدل تحديث متغير.

يذكر أن LG أطلقت أيضاً جيل جديد من أجهزة التلفاز المميزة بشاشات QNED mini-LED التي ستتوفر بأحجام 65 إلى 86 إنش.

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