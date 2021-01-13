تكنولوجيا: LG تقدم أول شاشة 4K UltraFine بلوحات OLED في معرض #CES2021

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت LG في فعاليات معرض CES هذا العام شاشة UltraFine OLED Pro وهي أول إصدار من سلسلة UltraFine بلوحات OLED، وحجم 31.5 إنش، وما يصل إلى أكثر من 8 ملايين وحدة بكسل قابل للضبط بشكل فردي.

تعد شركة LG من الشركات الرائدة في صناعة شاشات OLED في العالم، ولقد أعلنت الشركة مؤخراً عن شاشة LG UltraFine OLED Pro التي تأتي بحجم 31.5 إنش، ودقة 4K، والتي تدعم الإتصال عبر منفذ USB-C، وثلاثة من منافذ USB القياسية، مع اثنان من منافذ DisplayPort ومدخل HDMI.

وتؤكد LG على أن شاشة UltraFine OLED Pro تدعم نسبة 99% من ألوان DCI-P3، مع ألوان دقيقة من Adobe RBG، واثنان من ملفات التعريف الشائعة في الألوان لمحتوى الفيديو والصور، ومن المتوقع أن تطلق الشاشة بمستوى تسعير مرتفع عن الإصدارات السابقة للشركة التي تنطلق بسعر 1000 دولار.

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