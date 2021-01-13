تكنولوجيا: ASus تطلق جهاز ROG Flow X13 بتصميم متحول لدعم الألعاب #CES2021

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة Asus جهاز ROG Flow X13 الذي يأتي بتصميم صغير الحجم متحول 2 في 1، ويدعم تشغيل الألعاب، مع معالج AMD Ryzen 9 5980HS.

يتميز جهاز ROG Flow X13 بحجم 13 إنش في الشاشة، مع تصميم صغير الحجم متحول 2 في 1، ومعالج AMD Ryzen 9 5980HS، وكرت شاشة GeForce GTX 1650، لدعم تشغيل الألعاب الأساسية، كما يدعم الجهاز إتصال معالج رسوميات خارجي RTX 3080 من NVIDIA.

أيضاً أبتكرت Asus موصل PCIe 3 خاص بالشركة لدعم معالج رسوميات eGPU لقدرة 63 جيجابت في الثانية، وهي قدرة أعلى من القدرة المقدمة في Thunderbolt 4 التي تصل إلى 40 جيجابت في الثانية.

أيضاً مع دعم شاشة ROG Flow X13 للتحول إلى وضع الجهاز اللوحي، سيحظى المستخدم بتجربة مميزة عند تثبيت الشاشة بوضع مائل للألعاب، حيث يمكن أن تدعم المستخدم بتجربة جيدة أثناء الرحلات، كما يدعم هذا التصميم تبريد الجهاز بشكل أفضل.

وتدعم Asus جهاز ROG Flow X13 بمعدل تحديث 120Hz لدقة 1080 بيكسل أو 4K، كما يصل وزن الجهاز إلى 1.32 كجم، ومن المقرر أن تكشف Asus لاحقاً عن سعر الجهاز عند إطلاقه رسمياً للأسواق خلال هذا الربع.

أيضاً قدمت Asus ترقية لجهاز ROG Zephyrus Duo 15 SE عبر دعم الجهاز بمعالج AMD الجديد Ryzen 9 5900HX، مع كرت شاشة RTX 3080 كما يأتي بشاشة ScreenPad Plus قابلة للإمالة لدعم تعدد المهام مع الألعاب، أيضاً يدعم الجهاز معدل 300Hz عند 1080 بيكسل، أو معدل 120Hz عند دقة 4K.

وينطلق هذا الإصدار بترقية في نظام التبريد الذي يدعم تدفق الهواء بكفاءة أفضل، مما يتيح عمل وحدة المعالجة بكفاءة وسرعة أعلى.

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