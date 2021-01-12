تكنولوجيا: ASUS تكشف عن شاشة بحجم 32 إنش تدعم دقة 4K بمعدل 120Hz للألعاب #CES2021

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة ASUS اليوم عن أحدث الشاشات التي تستهدف دعم أجهزة الألعاب الجديدة بدقة 4K ومعدل تحديث 120Hz، حيث تتميز ROG Swift PG32UQ بحجم 32 إتش ودقة عرض 4K.

تنضم شركة ASUS للشركات المطورة للشاشات الحديثة التي تستهدف مستخدمي أجهزة PlayStation 5 أو Xbox Series X، حيث كشفت الشركة عن شاشة ROG Swift PG32UQ بحجم 32 إنش، ومنافذ HDMI 2.1، والتي تدعم تشغيل أحدث الألعاب المميزة بدقة 4K بمعدل 120Hz.

وتؤكد Asus على كفاءة شاشة ROG Swift PG32UQ المخصصة للألعاب في دعم مستخدمي أجهزة الألعاب الجديدة بآدء مميز في الألعاب، كما تدعم الشاشة تشغيل ألعاب بدقة 4K عند معدل 144Hz عبر DisplayPort 1.4، وتدعم أيضاً الشاشة DisplayHDR 600.

أيضاً تأتي شاشة ROG Swift PG32UQ بميزة دعم ألوان sRGB بنسبة 160%، أو DCI-P3 بنسبة 98%، كما تتوافق مع تقنية NVIDIA G-Sync، ومن المقرر أن تتوفر الشاشة في أمريكا الشمالية في الربع الثاني من 2021.

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