تكنولوجيا: D-Link تطلق محول USB لجلب تقنية Wi-Fi 6 لأجهزة الحاسب #CES2021

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - طورت شركة D-Link محول USB لدعم تطوير الإصدارات القديمة من أجهزة الحاسب، حيث يعمل المحول على جلب تقنية Wi-Fi 6 لأجهزة الحاسب.

يمكن لمحول USB من D-Link أن يدعم ترقية تقنية Wi-Fi في أجهزة الحاسب، حيث يعد أول محول Wi-Fi 6 في عصا USB تتصل بأجهزة الحاسب لتدعم آداء أسرع وأفضل في تقنية Wi-Fi، مقارنة بالتقنية المقدمة في جهاز الحاسب عبر شريحة Wi-Fi.

ويقدم محول عصا USB سرعات تصل إلى 1200 ميجابت في الثانية، كما سيحتاج المستخدم إلى الإتصال بجهاز راوتر يدعم تقنية Wi-Fi 6 للإستفادة من السرعات الجديدة لتقنية Wi-Fi، من جانب أخر تأتي الأجهزة الحديثة بتقنية Wi-Fi 5 التي تقدم آداء أقرب لتقنية Wi-Fi 6.

ومن المقرر أن يتوفر محول USB مع تقنية Wi-Fi 6 من D-Link في الربع الثاني من عام 2021، حيث يأتي بسعر 100 دولار.

المصدر

اعلان





